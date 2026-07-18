Cozi şi îmbulzeală pentru promoţii la deschiderea unui magazin în Bucureşti, pe o căldură foarte mare. Au intervenit şi jandarmii

Cozi şi îmbulzeală pentru promoţii la deschiderea unui magazin în Bucureşti, pe o căldură foarte mare. Sursa foto: captură video

Forţele de ordine au intervenit, sâmbătă, în Bucureşti, după ce s-au format cozi şi îmbulzeală la deschiderea unui magazin. Coada uriaşă s-a format încă de la primele ore ale dimineţii.

Deschiderea magazinului era programată pentru ora 12.00, dar oamenii au format cozi, aşadar, încă de dimineaţă.

"Am deja o oră de când stau la coadă. Era o coadă foarte mare. Am venit cu un evantai, am văzut deja că e foarte cald şi mă gândea, că, totuşi, n-o să rezist", a spus o femeie care aştepta la rând.

Forţele de ordine s-au mobilizat. Au fost montate garduri în jur de ora 13.00, iar poliţiştii rutieri dirijează traficul în zonă. Numărul persoanelor prezente este foarte mare, de câteva sute. La faţa locului este şi o ambulanţă, din cauză că oamenii ar putea avea probleme din cauza căldurii mari. Se acordă îngrijiri medicale oamenilor care acuză stări de rău.

Magazinul respectiv anunţase că va opera reduceri la produse româneşti. Situaţia este ţinută sub control de forţele de ordine.