Tesla a lansat o bicicletă pentru copii mici, fără pedale și fără frâne. Noul model s-a epuizat rapid

Deși compania lui Elon Musk este cunoscută pentru mașinile sale electrice, acest model este unul atipic / sursă foto: Getty Images

Compania Tesla, deținută de Elon Musk, a lansat o bicicletă pentru copii mici, fără pedale și fără frâne, care costă 225 de dolari. Aceasta are un scaun reglabil pe cinci niveluri și este concepută pentru a-i ajuta pe cei mici să-și dezvolte echilibrul înainte de a trece la o bicicletă clasică.

Denumită Balance Bike for Kids, bicicleta a fost creată pentru copii cu vârste între 2 și 5 ani, potrivit Business Insider.

Compania Tesla susține că scopul a fost ca bicicleta să vină în ajutorul celor mici pentru a-i învăța să se obișnuiască înainte de a merge cu o bicicletă clasică.

Deși compania lui Elon Musk este cunoscută pentru mașinile sale electrice, acest model este unul atipic.

La scurt timp după lansare, produsul s-a epuizat din magazinul online al companiei, deși Tesla nu a precizat câte biciclete au fost disponibile inițial.

Acesta nu este primul produs pe care Tesla l-a dezvoltat pentru copii. Site-ul web al Tesla are o secțiune dedicată celor mai tineri utilizatori și comercializează deja un Cybertruck electric pentru copii, la prețul de 1.500 de dolari, un ATV numit Cyberquad pentru copii, la prețul de 1.650 de dolari, precum și mașinuțe de jucărie mai mici, cum ar fi Cybercab-ul cu mecanism de învârtire.

Deși unii dintre clienții se așteptau la o bicicletă electrică, Musk a declarat anterior că le consideră periculoase, după ce a suferit un accident în timp ce se deplasa cu una în adolescență, și a afirmat că nu va produce un astfel de model.