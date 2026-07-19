Facebook și Instagram au picat. Mii de utilizatori au raportat probleme: "Pe telefon merge, însă pe laptop nu"

1 minut de citit Publicat la 12:05 19 Iul 2026 Modificat la 12:31 19 Iul 2026

Facebook și Instagram au picat. Mii de utilizatori au raportat probleme.Foto: Hepta

Facebook și Instagram nu funcționează corespunzător duminică dimineață, iar mii de utilizatori au raportat probleme la accesarea celor două platforme, scrie The Independent.

Utilizatorii Facebook primesc un mesaj de eroare atunci când încearcă să se conecteze de pe calculator.

"Cont indisponibil temporar. Contul dumneavoastră este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne așteptăm ca aceasta să fie remediată în scurt timp. Încercați din nou peste câteva minute", se arată în mesaj.

DownDetector, platformă care oferă informații în timp real despre funcționarea site-urilor și serviciilor online, a înregistrat o creștere bruscă a sesizărilor făcute de utilizatorii Facebook cu puțin timp înainte de ora 9.00. Un număr foarte mare de probleme a fost raportat duminică dimineață și în cazul Instagram.

Ambele platforme sunt deținute de gigantul american Meta.

Problemele nu par să afecteze toate serviciile celor două rețele sociale. Utilizatorii Instagram reclamă dificultăți în accesarea fluxului de postări și a aplicației, în timp ce problemele Facebook sunt semnalate în special pe versiunea pentru calculator.

Aproape 60% dintre problemele raportate duminică dimineață în cazul Facebook sunt legate de versiunea web a platformei.

"Facebook funcționează pe telefon, dar nu și pe laptop. Primesc mereu mesajul «Cont indisponibil temporar». Pe telefon merge, însă pe laptop nu", a relatat un utilizator.

"Da, mi se întâmplă și mie aici, în Marea Britanie. Nu pot accesa versiunea pentru calculator. Știe cineva când ar putea fi rezolvată problema?", a scris un altul.