Tesla vrea să angajeze încă 1.000 de oameni la singura sa fabrică din Europa

Fabrica Tesla din Germania. Foto: Getty Images

Producătorul american de vehicule electrice Tesla a anunțat, joi, că intenționează să angajeze încă 1.000 de persoane la fabrica sa din Grunheide, lângă Berlin, în încercarea de a majora producția la singura sa facilitate europeană, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Compania Tesla, deținută de miliardarul Elon Musk, a informat că din octombrie vrea să majoreze producția de vehicule la uzina din Germania la 7.500 pe săptămână.

Planificatele angajări vin pe lângă personalul suplimentar de 1.000 de persoane anunțat în aprilie, care vor fi angajate până la finalul acestei luni pentru a majora cu o cincime producția, la aproximativ 6.000 vehicule pe săptămână, pe fondul majorării cererii în Germania, cea mai mare piață auto europeană.

De asemenea, în mai, Tesla anunța că vrea să recruteze peste 1.500 de noi angajați pentru producția de celule de baterii în Germania, după ce, în 2020, Musk anunțase că va transforma Grunheide, supranumită Berlin-Brandenburg Gigafactory, în cea mai mare fabrică de producere a bateriilor.

Tesla a inaugurat unitatea în urmă cu aproximativ patru ani și inițial avea ca obiectiv producerea a 500.000 mașini pe an.

Datele publicate marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că mașinile electrice și hibride au continuat să susțină piața auto din Uniunea Europeană în luna mai, înmatriculările de autoturisme înregistrând un avans de 3,2% în ritm anual, ajungând la 955.013 vehicule.

Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că înmatriculările de autoturisme echipate cu motoare pe combustie internă pură au scăzut cu aproximativ o cincime în luna mai, ajungând la 210.383 de mașini pe benzină și 69.482 de mașini diesel, în timp ce vânzările de vehicule electrice complet electrice au crescut cu aproximativ 43%, ajungând la 203.417 unități. De asemenea, înmatriculările de mașini hibride au înregistrat și ele o creștere solidă în luna mai, potrivit datelor ACEA.

Tesla și-a revenit după scăderea vânzărilor din 2025 și a atins în Europa o cotă de piață de 1,9% în primele cinci luni.