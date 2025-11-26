În ce țări din UE s-au cumpărat cele mai multe mașini electrice. Tesla pierde teren, o mașină din China are vânzări mai mari cu 240%

2 minute de citit Publicat la 23:37 26 Noi 2025 Modificat la 23:55 26 Noi 2025

Mașinile electrice pe baterii au reprezentat 16,4% din totalul mașinilor nou înmatriculate în UE în primele zece luni ale anului 2025. Foto: Getty Images

Numărul mașinilor electrice pe baterii a crescut în Uniunea Europeană cu 25,7% în luna octombrie a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. Peste 1,47 milioane de autoturisme electrice au fost înmatriculate în primele zece luni din 2025, cu 300.000 mai multe ca în 2024. Tranziția către mașinile electrice e dominată de Germania, dar creșteri puternici s-au înregistrat și în Spania și Polonia. În ceea ce privește România însă, numărul înmatriculărilor autoturismelor electrice a scăzut, relatează Euronews.

Mașinile electrice pe baterii au reprezentat 16,4% din totalul mașinilor nou înmatriculate în UE în primele zece luni ale anului 2025, potrivit cifrelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Prin comparație, în aceeași perioadă din 2024, ponderea lor era de 13,2%.

Germania domină tranziția spre mașini electrice pe baterii

În total, 1.473.447 de mașini electrice noi au fost înmatriculate în Uniunea Europeană între ianuarie și octombrie, cu peste 301.000 mai multe decât cu un an înainte.

Germania a avut cea mai mare contribuție, cu peste 434.600 de înmatriculări noi de vehicule electrice și una dintre cele mai puternice rate de creștere din blocul comunitar, în urcare cu 39,4% față de anul precedent.

Dintre cele patru mari economii ale UE, Spania a înregistrat cea mai puternică creștere, cu înmatriculări de vehicule electrice în urcare cu 89,7%, până la 81.100 de autoturisme.

La rândul ei, Italia a consemnat o creștere de 26,5%, în timp ce Franța a avut un avans mult mai modest, de 5,3%, în aceeași perioadă.

În termeni procentuali, Polonia a înregistrat cea mai abruptă creștere din bloc. Înmatriculările noi de vehicule electrice au explodat cu 124,6% față de 2024, deși totalul de 30.641 de vehicule electrice noi înmatriculate înseamnă că mașinile electrice reprezintă doar 6,4% din piața sa totală.

Unele țări cu cote de piață reduse au înregistrat creșteri remarcabile ale vânzărilor de vehicule electrice pe baterii, între care Slovenia (+99,3%), Slovacia (+77,5%), Lituania (+62,7%) și Bulgaria (+58,1%).

Printre țările în care înmatriculările acestor autoturisme au scăzut se numără Croația, Luxemburg, Malta, România și Estonia. În România, Guvernul pregătește taxe noi pentru șoferi, inclusiv pentru cei care conduc autoturisme hibride sau electrice.

O piață auto în creștere

Indiferent de sursa de alimentare, înmatriculările de autoturisme noi din UE au crescut cu 1,4% în primele zece luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând a patra lună consecutivă de creștere, potrivit ACEA.

Mașinile hibride continuă să fie cea mai populară alegere în rândul europenilor, cu o cotă de piață de 34,6%. Modelele pe benzină și motorină au reprezentat împreună 36,6%, în scădere de la 46,3% cu un an înainte.

Dintre marii producători, Grupul Volkswagen a înregistrat o creștere a vânzărilor de 5,1% în primele zece luni ale anului, BMW a crescut, de asemenea, cu 6,3%, iar vânzările Mercedes au sporit cu 2%. Renault a raportat o creștere de 7%.

În schimb, Stellantis (-6%), Toyota (-5,7%) și Hyundai (-4%) au consemnat scăderi.

Vânzările Tesla au scăzut cu aproape 40%, în timp ce producătorul chinez BYD a raportat o creștere de aproape 240% a vânzărilor cumulate în UE de la începutul anului.