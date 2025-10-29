Noi modele de mașini chinezești au luat cu asalt piața auto din Europa. Vânzările modelelor hibride au explodat

Vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut cu 62%. FOTO: Hepta

În septembrie, mărcile auto chinezești au atins cele mai puternice vânzări de până acum în Europa, pe măsură ce interesul pentru vehiculele electrice și hibride a crescut vertiginos. Datele de la compania de cercetare Dataforce arată că noi modele de mașini de la BYD, MG și Chery au ajutat mărcile chineze să obțină 7,4% din vânzările de autoturisme din Europa, cea mai mare cotă a lor de până acum, depășind producătorii auto sud-coreeni precum Kia, potrivit portalului cryptopolitan.

Potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile, vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut cu 62% în Europa luna trecută, în timp ce vânzările de vehicule hibride convenționale au crescut cu 15%. Dataforce arată că mărcile chineze au câștigat 20% din segmentul de vehicule hibride plug-in din Europa în septembrie, o creștere de peste șapte puncte procentuale față de luna precedentă.

Creșterea din septembrie se bazează pe luni de avânt constant. Potrivit analistului Dataforce, Benjamin Kibies, performanța puternică sugerează că schimbări mai ample urmează. El a remarcat: „Observăm o creștere constantă a penetrării mărcilor chinezești pe piețele europene”.

Producătorii auto chinezi domină piața auto din Marea Britanică

Consumatorii din Marea Britanie au cumpărat mai multe mașini chinezești decât în ​​orice altă țară europeană.

Consumatorii din Marea Britanie au ales în special mărcile auto chinezești. Aproape 50% din toate mașinile chinezești vândute în Europa în septembrie au fost vândute în Marea Britanie. Schimbarea de două ori pe an a numerelor de înmatriculare din țară a contribuit la impulsionarea vânzărilor. În plus, taxele de import din Marea Britanie rămân semnificativ mai mici decât taxa Uniunii Europene asupra vehiculelor electrice chinezești.

Vorbind despre prezența Chinei pe piață, Kibies a remarcat: „Piața britanică este esențială. Chinezii sunt foarte puternici în Regatul Unit.” Până în prezent, în Regatul Unit, vânzările BYD au crescut de șase ori față de luna precedentă, fiind urmați îndeaproape de MG. Chery a făcut, de asemenea, progrese cu SUV-urile sale hibride Omoda și Jaecoo.

Cu toate acestea, poziția de lider pe care producătorii auto chinezi au câștigat-o în Europa indică o adâncire a diviziunii pe piața auto, alimentată de producția lor de baterii eficientă din punct de vedere al costurilor.

Europa încă se luptă să limiteze consecințele, iar taxele impuse de UE opresc doar pentru scurt timp ascensiunea producătorilor auto chinezi. În prezent, producătorii auto europeni sunt atrași într-o nouă dispută comercială centrată pe un furnizor olandez de cipuri, în urma restricțiilor impuse de Beijing asupra anumitor exporturi, care ar putea afecta afacerile lor.

Mărcile chineze nu au câștigat încă o cotă semnificativă în Europa, dar pariază pe vehiculele hibride plug-in pentru a acoperi decalajul, deoarece sunt mai ieftine de utilizat și mai puțin dependente de infrastructura de încărcare.