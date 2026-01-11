Cuba, răspuns sfidător pentru Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”. Trump: „Marco Rubio, președinte la Havana? Îmi convine”

Președinte SUA, Donald Trump (stânga), spune că i-ar conveni ca Marco Rubio să fie noul președinte al Cubei, în locul lui Miguel Diaz-Canel (dreapta). Sursă colaj foto: Getty Images

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a replicat avertismentelor recente ale președintelui SUA, Donald Trump, spunând că "nimeni nu dictează Cubei ce să facă".

Cuba este o naţiune liberă şi independentă, a scris el într-un mesaj publicat pe X.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

"Cuba nu atacă, ci este supusă agresiunii din partea SUA de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, este gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge", a continuat Diaz-Canel.

Anterior, Donald Trump a îndemnat Cuba să accepte un acord cu SUA „înainte de a fi prea târziu” şi ţara să rămână fără petrolul şi banii Venezuelei.

"Marco Rubio președinte în Cuba? Îmi convine", spune Trump

"PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA - ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU", a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

"Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru a-i proteja, şi îi vom proteja", a mai scris Trump.

De asemenea, el a repostat un mesaj de pe platforma X, postat de utilizatorul @Cliff_Smith_1, în care spunea că actualul secretar de stat al SUA, Marco Rubio, care are origine cubaneză, "va fi noul președinte al Cubei".

"Mie îmi convine", a comentat Trump acestui mesaj.