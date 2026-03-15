Bolojan, după interviul dat de mama sa: „Nu mi-a picat bine, dar acestea au fost părerile dânsei”. Replica dată Olguței Vasilescu

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că „nu se poate supăra” pe mama sa, după ce aceasta a povestit, într-un interviu, despre cum era el în perioada copilăriei și tinereții.

„Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus despre această chestiune”, a spus Ilie Bolojan, referindu-se la interviul acordat de Floarea Bolojan în Libertatea.

Bolojan a spus că nu s-a supărat pe afirmațiile făcute de mama sa, în vârstă de 87 de ani.

„Uneori, mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, că a tras din greu, în condițiile în care eram oameni simpli de la țară, să trimită doi băieți la facultate”, a spus premierul României.

Ilie Bolojan a recunoscut că „nu i-a picat bine” dar acestea au fost „părerile dânsei”.

Totodată, Ilie Bolojan i-a transmis primăriței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, să se ocupe de treburile sale de primar „și mai puțin de un vârstnic”.

„Fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”, a spus Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu, ironică la adresa mamei premierului: „Doamna mama lui Ilie Bolojan”

Replica lui Bolojan a venit după ce Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns mamei lui Bolojan, spunând că „nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”. Mai mult, primarul Craiovei a adăugat: „Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră”.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.

Floarea Bolojan, mama premierului României, i-a cerut fiului ei să nu demisioneze doar pentru că PSD îi cere asta. Femeia de 87 de ani spune că Ilie Bolojan s-a născut dintr-un pământ puternic şi că, dacă va pierde funcţia de la Palatul Victoria, nu va fi rău pentru el, pentru că va reveni acasă, aproape de ea.

„Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea", a fost mesajul Floarei Bolojan pentru fiul ei.

Ea a făcut referire și la primarul Craiovei. „Lia Olguța amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a spus Floarea Bolojan.