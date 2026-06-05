Fotbaliștii norvegieni s-au adunat într-un fiord și au pozat în vikingi înainte de plecarea la CM. Dar imaginea a generat controverse

Jucătorii naţionalei Norvegiei au pozat în vikingi înainte de Cupa Mondială FOTO: X/ Naționala Norvegiei

Jucătorii şi staff-ul tehnic al echipei naţionale de fotbal a Norvegiei au pozat îmbrăcaţi în vikingi într-o fotografie făcută într-un fiord din ţara nordică şi publicată cu o săptămână înainte de începerea Cupei Mondiale din 2026, informează EFE citată de Agerpres.



Imaginea, publicată pe contul oficial al echipei de pe X, a generat controverse în Norvegia, care nu a mai jucat în finala unui turneu major de la Euro 2000 şi a cărei ultimă participare la Cupa Mondială a fost în Franţa, în 1998.



Astfel, ziare precum Morgenbladet sau Klassekampen includ în paginile lor critici ale experţilor şi editorialiştilor care denunţă utilizarea clişeului viking, abuzul de masculinitate sau posibila asociere cu extrema dreaptă, întărită de utilizarea caracterelor runice în numele jucătorilor de pe tricouri.



"Cred că este fantastic. Este o Cupă Mondială în care culturi din întreaga lume se întâlnesc. Norvegia ar trebui să-şi aducă propria cultură", a declarat un deputat norvegian pentru postul public de televiziune NRK.



"Există chestiuni mai importante şi problematice. Nu vreau să pierd timpul cu asta", a declarat antrenorul norvegian Stele Solbakken, când a fost întrebat la o conferinţă de presă.



Norvegia se află în Grupa I alături de Franţa, Senegal şi Irak, împotriva cărora va debuta pe 17 iunie.