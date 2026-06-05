Ministerul Agriculturii face verificări, după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești

Inspectorii ANAF au descoperit într-un supermarket cantități uriașe de legume și fructe provenite din Turcia, dar etichetate ca fiind produse în România. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că a cerut Corpului de control să identifice toate cooperativele agricole sau alți agenți economici folosiți ca paravane pentru a comercializa fructe și legume din alte țări cu etichete românești. Ancheta a fost deschisă după ce ANAF a depistat la un control produse importate din Turcia și etichetate și vândute ca fiind produse în România.

Ministerul Agriculturii a anunțat, într-un comunicat de presă, că a luat act de informațiile apărute în spațiul public că produse horticole importate din alte țări sunt vândute ca și cum ar fi românești.

„Am dispus Corpului de control să verifice cu maximă atenție toate informațiile primite, pentru identificarea tuturor cooperativelor agricole sau altor agenți economici potențial folosite ca paravan, iar acolo unde vor fi constatate abateri, se vor aplica măsurile prevăzute de lege”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii.

Antena 3 CNN a relatat joi că inspectorii ANAF au descoperit într-un supermarket cantități uriașe de legume și fructe provenite din Turcia, dar etichetate ca fiind produse în România. Marfa ar fi ajuns la raft prin intermediul unei firme din județul Ilfov, deținute de cetățeni turci și autorizate ca o cooperativă agricolă.

În acest context, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii, a dispus declanșarea unor verificări prin Corpul de control al ministrului, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și de Autoritatea Vamală Română.

„Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu vom tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață a unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești”, a spus ministrul interimar al Agriculturii.

ANAF a deschis o anchetă în cazul firmei din Ilfov. Societatea beneficia și de facilități fiscale, fiind scutită de impozitul pe profit. Inspectorii au ridicat joi documente de la sediul firmei și verifică trasabilitatea fiecărui transport. Ancheta vizează atât modul în care produsele au fost importate, cât și felul în care acestea au fost etichetate și puse în vânzare.