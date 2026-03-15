Mircea Geoană, despre decizia SUA de a folosi baza de la Kogălniceanu în războiul cu Iranul: „Ți se reconfirmă valoarea strategică”

Mircea Geoană a fost adjunctul secretarului general al NATO în perioada 2019-2024. Foto: Getty Images

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat duminică, în exclusivitate la Antena 3, că decizia SUA de a folosi baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile militare împotriva Iranulu „reconfirmă valoarea strategică” a țării noastre și reprezintă, totodată, o reconsolidare a relației României cu Statele Unite.

„În clipa în care ție ți se reconfirmă valoarea ta strategică printr-o solicitare americană de a deplasa un număr de trupe și ceva echipamente la noi, mi se pare că este o reconfirmare a relației cu America și este din nou o poliță de securitate națională reactivată”, a spus Mircea Geoană. „Cred că în clipa de față putem spune că relația bilaterală cu America este repusă pe șina sa normală”.

Fostul ministru de Externe al României a mai precizat că sosirea primelor aeronave-cisternă ale SUA la Kogălniceanu, care vor fi folosite pentru realimentarea avioanelor americane care acționează în misiunile contra Iranului, reprezintă „un lucru bun”.

„Justificarea politică și strategică este extrem de clară. Nu aveai cum să refuzi principalul tău aliat și furnizor de securitate, Statele Unite, când e nevoie”, a spus Mircea Geoană.

Primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. România le permite americanilor să disloce temporar noi echipamente și trupe menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Decizia a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului. Președintele Nicușor dan a dat asigurări că niciun avion de luptă nu va ajunge pe teritoriul nostru.

SUA aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - intră aici dronele de supraveghere -, dar și echipamente de comunicații prin satelit, folosite în corelare cu scutul antirachetă de la Deveselu.

Statele Unite au solicitat României să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare. Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afaganistan de repatriere a soldaților.