Cum a ajuns balerina Tetiana o lunetistă de elită: „Sunt o persoană creativă și am nevoie să mă exprim”

Fosta profesoară de dans a ales să urmeze pregătirea pentru lunetiști. Foto: Tetiana Khimion / Facebook

Viața Tetianei Khimion s-a schimbat radical după începutul războiului provocat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Fosta profesoară de dans a renunțat la cariera artistică pentru a-și apăra țara, devenind lunetistă în armată. Pentru mama a doi copii, cele două activități, dansul și tirul de precizie, nu sunt atât de diferite pe cât ar părea, scrie Blick.

De la sala de dans, direct pe front

La 47 de ani, Tetiana a lăsat în urmă pantofii de dans și a luat în mână o pușcă de lunetist. Timp de peste patru decenii, dansul a fost centrul vieții sale. A făcut parte din jurii internaționale de dans și conducea propriul studio în regiunea Donețk, unde îi învăța pe copii să danseze.

Totul s-a schimbat în dimineața zilei de 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia. În acea zi, ea a decis să se alăture armatei ucrainene.

Un drum neașteptat spre profesia de lunetist

Fosta profesoară de dans a ales să urmeze pregătirea pentru lunetiști. Spune că încă din trecut avea o bună precizie la tragere.

În timpul plimbărilor în parc cu copiii, obișnuia uneori să încerce tirul la standurile mici de acolo. De multe ori nimerea țintele și chiar câștiga mici premii.

În plus, consideră că experiența sa artistică a ajutat-o în noua profesie. Ea spune că meseria de lunetist presupune și creativitate.

„Este o profesie foarte creativă”, explică ea într-un interviu acordat agenției Associated Press. „Eu sunt o persoană creativă și am nevoie să mă exprim. În același timp, este și o activitate foarte matematică, iar mie îmi place matematica.”

Urmele psihologice ale războiului

În august 2023, Tetiana a fost desemnată oficial lunetistă. Deși își îndeplinește cu seriozitate rolul de soldat, anii de război și-au lăsat amprenta asupra ei.

Ea spune că uneori are sentimentul că cele mai frumoase emoții și momente din viață au rămas în trecut. Nu știe dacă această stare de amorțeală emoțională va dispărea vreodată. Totuși, speră ca războiul să se termine cât mai curând.

Visul ei este simplu: să poată continua să trăiască în pace, să meargă în munți și să înoate din nou în mare.