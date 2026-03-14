Experții avertizează că supravegherea în masă bazată pe inteligența artificială din Africa încalcă libertățile fundamentale

Extinderea rapidă a sistemelor de supraveghere în masă bazate pe inteligență artificială în Africa încalcă dreptul cetățenilor la viață privată și are un efect descurajant asupra societății, potrivit experților în drepturile omului și tehnologii emergente. Cel puțin 2 miliarde de dolari au fost cheltuiți de 11 guverne africane pe tehnologie de supraveghere construită în China, care recunoaște fețele și monitorizează mișcările, potrivit unui nou raport al Institutului de Studii de Dezvoltare, care avertizează că „securitatea națională este folosită pentru a justifica implementarea acestor sisteme cu puține reglementări”, scrie The Guardian.

Companiile chineze vând adesea tehnologia în pachete care includ sisteme CCTV, recunoaștere facială, colectare de date biometrice și camere care urmăresc mișcările vehiculelor și sunt prezentate ca un instrument pentru a ajuta țările care se urbanizează rapid să își modernizeze orașele și să reducă criminalitatea.

Însă cercetătorii de la Rețeaua Africană pentru Drepturi Digitale, coautori ai raportului, au declarat că „nu există dovezi concrete că aceste sisteme reduc criminalitatea” și au avertizat că acestea permit guvernelor să monitorizeze activiștii pentru drepturile omului și oponenții politici, să aresteze protestatarii și să-i determine pe jurnaliști să se autocenzureze.

„Această supraveghere la scară largă și invazivă, bazată pe inteligență artificială, a spațiilor publice nu este «legală, necesară sau proporțională» cu scopul legitim de a asigura securitatea. Istoria ne arată că acesta este cel mai recent instrument folosit de guverne pentru a invada intimitatea cetățenilor și a înăbuși libertatea de mișcare și exprimare”, a spus Wairagala Wakabi, director executiv al organismului de politici Cipesa, cu sediul în Kampala, și coautor al raportului.

Nigeria a cheltuit cel mai mult pe infrastructură, investind 470 de milioane de dolari în 10.000 de camere inteligente până anul trecut. Egiptul a instalat 6.000, în timp ce Algeria și Uganda au câte 5.000 fiecare.

Cele 11 țări au cheltuit în medie 240 de milioane de dolari, investiția fiind adesea finanțată din împrumuturi de la băncile chineze.

Raportul subliniază că lipsa reglementărilor sau a unui cadru legal privind stocarea și utilizarea datelor despre persoane reprezintă o preocupare, având în vedere implementarea rapidă a acestei tehnologii, însă Bulelani Jili, profesor asistent la Universitatea Georgetown, a declarat că „până și introducerea unor legi ar putea fi periculoasă”.

Supravegherea activității online a fost adesea folosită pentru a reprima disidența și a fost legalizată prin legi care pot incrimina oamenii obișnuiți pentru postările lor online. Jili a spus că această concentrare pe introducerea unor legi „ar putea pur și simplu permite guvernelor să susțină că sistemele au fost legitimate”.

„Prin urmare, adevărata provocare nu este pur și simplu dacă supravegherea este reglementată, ci modul în care societățile negociază echilibrul dintre securitate, responsabilitate și libertăți civile odată ce aceste tehnologii devin profund instituționalizate”, a spus el.

El a spus că au existat deja îngrijorări cu privire la utilizarea recunoașterii faciale pentru monitorizarea activiștilor din Uganda și că sistemele de supraveghere au fost folosite pentru a reprima protestele conduse de generația Z în Kenya.

Acest lucru ar putea reprezenta un pericol pentru oricine este considerat o amenințare la adresa guvernelor în viitor, a avertizat el.

„Comunitățile marginalizate din punct de vedere istoric, activiștii politici, jurnaliștii și grupurile minoritare pot fi afectate în mod disproporționat atunci când aceste tehnologii devin integrate în practicile polițienești și de informații”, a declarat Jili.

Yosr Jouini, autorul secțiunii din raport despre Algeria, a declarat că sistemele au fost introduse inițial în legătură cu proiecte de „orașe inteligente” care promiteau să combată criminalitatea și să gestioneze traficul, dar în realitate au devenit adesea în principal un instrument al forțelor de securitate.

„Narativa este încadrată doar printr-o lentilă de securitate, care ignoră orice altă preocupare și nu oferă suficiente mecanisme pentru ca cetățenii să se asigure că drepturile lor sunt protejate”, a spus ea.

Ea a subliniat modul în care protestele stradale din 2019 și 2021 au jucat un rol cheie în schimbarea politică, dar extinderea sistemelor de supraveghere ar putea face ca oamenii să ezite să protesteze în viitor.

„Știm că mulți protestatari au fost arestați în timp ce participau la adunări în spații publice. Nu știm cu siguranță dacă arestarea s-a datorat camerelor de filmat, dar există un efect descurajant, pentru că s-ar putea întâmpla, asupra disponibilității oamenilor de a participa la adunări publice”, a subliniat ea.