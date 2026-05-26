China a depăşit Japonia în topul celor mai mari creditori mondiali

1 minut de citit Publicat la 09:41 26 Mai 2026 Modificat la 09:41 26 Mai 2026

Japonia a fost depăşită de China, ale cărei active externe nete au crescut într-un ritm mai rapid / sursă foto: Getty Images

China a trecut înaintea Japoniei, care a pierdut în 2025 poziţia de a doua cea mai mare naţiune creditoare din lume, deşi activele sale externe au atins un nou record, transmite Bloomberg.

Datele publicate marţi de Ministerul de Finanţe arată că activele externe nete ale Japoniei au crescut până la un nivel record de 561.800 miliarde de yeni (3.500 miliarde de dolari americani) la sfârşitul anului 2025. În pofida acestei creşteri, Japonia a fost depăşită de China, ale cărei active externe nete au crescut într-un ritm mai rapid, ajungând la 636.300 miliarde de yeni.

Această schimbare a avut loc la un an după ce Japonia şi-a pierdut poziţia de cea mai mare naţiune creditoare din lume în favoarea Germaniei, pentru prima dată în 34 de ani. Germania a rămas în frunte şi în 2025, cu un total de 675.500 miliarde de yeni.

Activele externe nete ale unei ţări reprezintă valoarea activelor externe deţinute de rezidenţi minus activele interne deţinute de străini, ajustate pentru fluctuaţiile valutare. Cifra reflectă, în linii mari, soldurile cumulative ale contului curent în timp.

Ministerul japonez de Finanţe a precizat că poziţiile mai puternice ale Germaniei şi Chinei reflectă excedente mai mari ale contului curent, susţinute în principal de schimburile comerciale. În acelaşi timp, creşterea mai lentă a poziţiei activelor nete ale Japoniei reflectă şi o creştere a valorii activelor interne deţinute de investitorii străini, pe măsură ce preţurile acţiunilor japoneze au crescut şi au impulsionat pasivele.

Datele publicate marţi mai arată că activele externe ale Japoniei au crescut cu 8,5% faţă de anul precedent, ajungând la aproximativ 1.806.000 miliarde de yeni, impulsionate de creşterea investiţiilor de afaceri în străinătate, în special în SUA şi Elveţia. Sectoare precum finanţele şi asigurările, echipamentele de transport şi metalele neferoase au atras investiţii japoneze semnificative, a precizat Ministerul de Finanţe de la Tokyo.

Pasivele Japoniei au crescut cu 10,5%, ajungând la 1.244.000 miliarde de yeni, potrivit Ministerului de Finanţe. Indicele bursei japonez Nikkei 225 a crescut cu 26% în 2025 faţă de anul precedent,ajungând la peste 50.000 de puncte.