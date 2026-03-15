„Strălucirea a dispărut”. Cum a ajuns războiul să golească unul dintre cele mai bogate orașe ale lumii

sursa foto: Getty

Zeci de mii de rezidenți și turiști au părăsit Emiratele Arabe Unite de când Statele Unite și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului, în urmă cu două săptămâni, lăsând barurile de pe plajă, mallurile și hotelurile într-o liniște apăsătoare.

În paradisul celor bogați, nimeni nu și-a dorit acest război. Timp de decenii, Dubaiul și-a construit imaginea de sanctuar al consumului fără limite, vizitat de turiști din întreaga lume, scrie The Guardian.

Acum însă, orașul din Emiratele Arabe Unite se confruntă cu o amenințare existențială, pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a zdruncinat temeliile „visului Dubai” în care atât de mulți străini au crezut.

Emiratele Arabe Unite au suportat mai mult de două treimi dintre atacurile lansate de Iran. Statul a fost vizat, spun analiștii, în parte din cauza parteneriatelor militare și de informații strânse cu puterile occidentale, dar și din cauza reputației Dubaiului de centru global al finanțelor și destinație preferată pentru vacanțe occidentale.

„Strălucirea a dispărut cu siguranță”, a declarat John Trudinger, britanic stabilit în Dubai de 16 ani și director al unei școli emirateze din oraș. El angajează peste 100 de profesori din Marea Britanie și spune că majoritatea au fost atât de „profund traumatizați și realmente incapabili să facă față” apariției bruște a războiului în Dubai, încât au plecat și nu intenționează să se mai întoarcă.

Ei se numără printre zecile de mii de rezidenți și turiști care au fugit din Dubai de când SUA și Israelul au lansat lovituri comune asupra Iranului, în urmă cu aproape două săptămâni. Marea populație de muncitori migranți din oraș nu are însă această opțiune.

În fiecare zi, telefoanele locuitorilor primesc alerte care avertizează asupra „unor posibile amenințări cu rachete” și le cer oamenilor să caute adăpost și să stea departe de ferestre.

Peste 90% dintre cele aproximativ 1.700 de proiectile iraniene au fost interceptate de sistemele de apărare ale Emiratelor, însă unele au lovit ținte importante, inclusiv baze militare, complexe industriale și aeroportul din Dubai, blocând unul dintre cele mai aglomerate noduri aeriene din lume. Atacurile asupra a două centre de date au lăsat temporar locuitorii din Dubai fără posibilitatea de a folosi telefoanele pentru plăți digitale.

Hotelul Fairmont, situat pe celebra insulă artificială în formă de palmier din Dubai – unde se află vile uriașe, hoteluri de lux și cluburi exclusiviste pe plajă – a fost de asemenea lovit dramatic.

Zain Anwar, un taximetrist pakistanez, și-a văzut mașina distrusă în atacul asupra hotelului Fairmont, după ce o parcase pentru a merge să se roage.

„Sunt cel mai norocos om din lume că am supraviețuit”, a spus el. „Dar acum familia mea îmi spune să mă întorc acasă. Nu mai vreau să rămân în Dubai, nu mai există afaceri, nu mai câștigăm nimic de când a început războiul și nu cred că turismul își va reveni. Mulți taximetriști ca mine se gândesc să plece într-o altă țară. Toată lumea știe că Dubaiul s-a terminat”.

Consecințele economice ale conflictului pentru Emiratele Arabe Unite ar putea fi semnificative, dar nicăieri nu vor fi resimțite mai puternic decât în Dubai, unde turismul generează aproximativ 30 de miliarde de dolari anual. Peste 90% dintre locuitorii orașului sunt străini, inclusiv una dintre cele mai mari concentrații de miliardari din lume, atrași de lipsa impozitelor pe venit, câștiguri de capital sau moșteniri.

Spre deosebire de alte emirate din Golf, Dubaiul nu are rezerve mari de petrol pe care să se bazeze. Analiștii spun că pierderile financiare ar putea deveni dramatice dacă războiul se prelungește și dacă reputația orașului ca refugiu sigur pentru turism și pentru investiții occidentale în afaceri, bănci și imobiliare continuă să se erodeze. Miercuri, Citibank și Standard Chartered și-au evacuat angajații din Dubai „din cauza preocupărilor sporite privind securitatea”.

„Deja Dubaiul pierde semnificativ”, a declarat Khaled Almezaini, profesor la Universitatea Zayed din Emiratele Arabe Unite și coautor al volumului An Introduction to Gulf Politics. „Deocamdată economia Emiratelor poate suporta situația, dar dacă acest lucru continuă încă 10 sau 20 de zile, impactul asupra turismului, aviației, afacerilor expaților și petrolului va fi foarte dificil”.

Șeicii care conduc Dubaiul au depus eforturi evidente pentru a controla narațiunea și a menține imaginea de calm și siguranță. După o serie de postări panicarde pe rețelele sociale, poliția din Dubai a amenințat că va aresta și încarcera influencerii care distribuie conținut ce „contrazice anunțurile oficiale sau poate provoca panică socială”. Mesajele optimiste ale autorităților îi asigură pe oameni că „exploziile puternice” auzite pe cer sunt „sunetul siguranței”.

Rezidenții și turiștii care au rămas în oraș spun că viața de zi cu zi continuă surprinzător de normal, chiar dacă barurile de pe plajă, mallurile și hotelurile de cinci stele sunt neobișnuit de goale. Pe plaja Jumeirah din Dubai, influenceri în bikini pozează pentru camere, copiii se joacă pe gonflabile uriașe în mare, iar jet-ski-urile taie frecvent orizontul.

În mod ironic, mulți dintre turiști spun că au venit aici tocmai pentru a scăpa de război.

„Suntem din Ucraina, așa că din păcate am venit dintr-o zonă de război într-o alta, dar asta e viața”, a spus Christina Hallis, 26 de ani, în timp ce sorbea un cocktail pe un șezlong. „Încă mă simt în siguranță aici, sunt fericită să vin la plajă și ne-am bucurat de viața de aici. Nici nu ai spune că este război”.

Exodul masiv al turiștilor și influencerilor a avut și victime colaterale: sute de câini și pisici, preferați de vedetele TikTok, Instagram și YouTube din Dubai, au fost abandonate în ultimele zile în adăposturile orașului, legate de stâlpi sau lăsate în cutii pe stradă, după ce stăpânii lor au părăsit în grabă țara. Adăpostul pentru animale K9 din Dubai a descris situația drept „dezgustătoare”.

Pentru milioane de migranți economici veniți în Dubai pentru muncă – în construcții, livrări sau transport – opțiunea de a urca într-un avion spre casă pur și simplu nu există. În Dubai trăiesc aproximativ 2 milioane de indieni, până la 700.000 de nepalezi și 400.000 de pakistanezi, mulți dintre ei muncitori cu statut precar, adesea exploatați și fără libertatea de a pleca oricând doresc.

Dintre cele patru persoane care au murit în Emiratele Arabe Unite de la începutul conflictului, trei au fost muncitori din Asia de Sud: un taximetrist pakistanez, un agent de securitate nepalez și un șofer bangladeșean de cisternă cu apă. Atacuri cu drone în apropierea aeroportului din Dubai, miercuri dimineață, au rănit doi ghanezi, un indian și un cetățean bangladeșean.

În Muhaisnah 2, un cartier de la periferia Dubaiului unde se află majoritatea căminelor pentru muncitori, Ebenezer Ibrahim, un muncitor nigerian de 29 de ani, a fost printre puținii care au aflat despre conflict.

„Suntem cu toții oameni și sângerăm, așa că bineînțeles că mă îngrijorează aceste rachete”, a spus Ibrahim. „Dar guvernul face o treabă bună interceptându-le deocamdată. Venind din Africa, sunt multe probleme și acasă. Am obiectivele mele și voi rămâne aici să muncesc pentru ele”.

Mulți locuitori din Muhaisnah 2 au ridicat din umeri și au spus că războiul nu are legătură cu ei. Însă familia lui Saleh Ahmed, un șofer bangladeșean de 55 de ani ucis de resturi de rachetă la locul său de muncă din Dubai, spune că lipsa informațiilor clare despre conflict a fost fatală.

„Am înțeles cu adevărat amploarea a ceea ce se întâmpla abia când m-am întors în Bangladesh și am văzut știrile”, a spus fratele său mai mic, Zakir Hussein, 35 de ani, care lucrează și el în Dubai. „Sincer, muncitorii din Dubai se tem să vorbească – am avut mereu sentimentul că nu putem spune nimic rău despre țară pentru că am avea probleme. Dacă am fi știut ce se întâmplă cu adevărat, fratele meu ar fi încercat poate să ajungă într-un loc mai sigur sau să vină acasă”.

Hussein spune că, după moartea fratelui său, ideea de a se întoarce în Dubai, mai ales în timp ce conflictul continuă, pare „insuportabilă”.

„Dar Dubai este singurul loc unde știm să câștigăm bani”, a spus el. „Familiile noastre depind de noi”.