Vecinii centrului AI al lui Elon Musk rup tăcerea: "Un coșmar. E ca și când l-ai avea vecin pe Sauron din Stăpânul Inelelor"

3 minute de citit Publicat la 14:00 14 Mar 2026 Modificat la 14:11 14 Mar 2026

Vecinii din Mississippi ai centrului de date xAi se plâng că firma lui Elon Musk le-a făcut viața imposibilă din cauza zgomotului și a poluării.

Noul centru de date pentru Inteligență Artificială al companiei lui Elon Musk a transformat un oraș liniștit din Mississippi într-un coșmar zgomotos și extrem de poluat, scrie presa internațională.

Instalația de 20 de miliarde de dolari, administrată de xAI, este alimentată de 27 de turbine cu gaz metan care funcționează zi și noapte, evacuând noxe și scoțând un zgomot constant, similar celor produs de motoarele cu reacție, notează NBC News.

Turbinele cu gaz au fost aduse cu camioanele la fața locului, deoarece Southaven, comunitatea în care Musk a ales să construiască centrul de date, nu dispune de suficientă energie pentru a alimenta instalația.

Într-o lume în AI se extinde mai repede decât pot conștientiza cei mai mulți oameni, industria nu-și permite să piardă timp cu opțiuni energetice mai sustenabile și nici să plece urechea la protestele localnicilor, chiar dacă aceștia sunt panicați de felul în care le-a fost distrusă practic peste noapte liniștea orașului de o instalație ce pare proiectată de maleficul Sauron din Stăpânul Inelelor, notează autorul materialului din futurism.com.

Ce le-a adus Elon Musk locuitorilor din Southaven, Mississippi: multe gaze și mult zgomot

Zgomotul instalației a determinat-o pe rezidenta Krystal Polk să se mute din casa ei.

Este o locuință pe care familia sa o are încă de pe vremea când numeroși cetățeni de culoare din SUA încă lucrau pământul în arendă, s-a confesat Polk pentru NBC News.

„Pur și simplu nu am putut să accept cu adevărat că (instalația) este aici și că se întâmplă asta”, a spus ea.

Este posibil ca mai multe utilaje zgomotoase să fie pe drum.

Turbinele au fost declarate drept „temporare”, ceea ce înseamnă că xAI le-a putut instala înainte de a obține aprobările oficiale.

Însă xAI a solicitat, de asemenea, autorizație pentru a instala 41 de turbine permanente în complexul de aproape 50 de hectare, ceea ce nu se anunță de bun augur pentru localnici.

„Amploarea, viteza, intensitatea acestei expansiuni sunt diferite de orice a putut accepta în trecut această zonă. Asta nu este o dezvoltare atentă, etapizată. Este o creștere industrială impusă comunității noastre rezidențiale”, a punctat Nathan Reed, originar din Southaven, într-o conversație cu NBC News.

Primar republican: Protestele împotriva instalației lui Musk sunt motivate politic

Într-o postare pe Facebook, primarul republican Darren Musselwhite a recunoscut că zgomotul produs de instalațiile lui Musk este „o îngrijorare legitimă”.

Pe de altă parte, primarul a taxat drept motivate politic protestele localnicilor împotriva multi-miliardarului.

Luna trecută, Musselwhite a spus că xAI a instalat un perete fonic de 7 milioane de dolari pentru a atenua zgomotul și a adăugat că turbinele permanente pe care xAI intenționează să le aducă vor fi mai silențioase.

Însă puțini dintre locuitori s-au lăsat convinși. Ei atrag atenția că efectul peretelui fonic instalat de companie este minim.

„Îl ironizăm spunând că este 'peretele fonic Temu' (după numele companiei chinezești de comerț digital la prețuri reduse, n.r.)", a declarat pentru NBC Taylor Logsdon, o rezidentă care locuiește în apropierea instalației și care face parte dintr-un grup local care se opune proiectului companiei lui Elon Musk.

Eddie Gossett, un pensionar de 76 de ani, care locuiește pe aceeași stradă cu instalația xAI și care, în trecut, a susținut inițiativele lui Elon Musk de reducere a cheltuielilor guvernamentale, are acum un mesaj pentru miliardar.

„Ar trebui să vii să stai la mine acasă o săptămână”, i-a transmis el lui Musk prin intermediul NBC.

Suspiciuni de contaminare chimică

Zgomotul ar putea fi doar începutul problemelor pentru rezidenți.

Logsdon susține că doi dintre copiii săi au dezvoltat probleme respiratorii de când instalația xAI a fost pusă în funcțiune.

Centrul Sudic de Drept Ambiental a declarat că turbinele cu gaze eliberează substanțe chimice periculoase precum formaldehida.

Este vorba despre un agent cancerigen cunoscut, care poate provoca grave probleme respiratorii.

Southaven nu este singura comunicate care a început să aibă probleme ca urmare a expansiunii companiei lui Elon Musk în domeniul AI.

În Boxtown, o suburbie din Memphis locuită predominant de rezidenți de culoare, localnicii se plâng de faptul că vaporii eliberați de centrul de date „Colossus” al xAI sunt atât de abundenți încât le este greu să respire.

Acolo, xAI a desfășurat, de asemenea, zeci de turbine pentru a pune în funcțiune instalația, transformând rapid amplasamentul într-unul dintre cei mai mari emițători de oxizi de azot din tot districtul, după cum a relatat publicația Politico în mai anul trecut.