Companiile lui Elon Musk, SpaceX și xAI, fuzionează și creează cea mai valoroasă companie privată din lume

Musk a spus că spațiul ar putea oferi soluția pentru nevoile energetice ale firmelor de AI. Foto: Getty Images

SpaceX și xAI, ambele companii fondate de Elon Musk, au fuzionat, iar cel mai bogat om din lume a devenit și proprietarul celei mai valoroase companii din lume. Deși termenii tranzacției nu au fost dezvăluiți oficial, o sursă a declarat pentru BBC că xAI a fost evaluată la 125 de miliarde de dolari, iar SpaceX la un trilion de dolari. Elon Musk spus că această combinație va crea un „motor al inovației”, care va aduce sub același acoperiș inteligența artificială, rachetele, internetul prin satelit și media. „Pe termen lung, AI-ul bazat în spațiu este, evident, singura modalitate de a scala”, le-a spus Musk angajaților săi în emailul în care a anunțat cum fuziunea îl aduce mai aproape de planurile sale de a coloniza Luna și Marte.

SpaceX a confirmat că a preluat start-up-ul de inteligență artificială (AI), xAI, o firmă mai mică cunoscută pentru chatbotul său Grok. Compania aerospațială a publicat memo-ul trimis de Elon Musk angajaților săi în care detalia fuziunea și modul în care această mișcare îl aduce mai aproape de îndeplinirea planurilor sale pe termen lung.

Grok, produsul principal al xAI

xAI a început ca un segment al X, cunoscut anterior ca Twitter, după ce Musk a achiziționat platforma de social media în 2022, folosind accesul acesteia la texte și informații în timp real ca date de antrenament pentru AI. Până în primăvara anului 2025, xAI a fost încorporată independent și evaluată de investitori mai sus decât X.

Produsul său principal este Grok, care a fost aspru criticat pentru funcția sa de generare de imagini, care permit realizarea de deepfake-uri. xAI a anunțat în ianuarie că a impus restricții utilizatorilor Grok, limitând editarea imaginilor. În ultimele săptămâni, atât Comisia Europeană, cât și autoritatea de reglementare britanică Ofcom au lansat investigații asupra X, din cauza îngrijorărilor că Grok a fost folosit pentru a crea imagini cu caracter sexual.

Emma Wall, strateg-șef de investiții la Hargreaves Lansdown, a spus că Musk este lider de piață în „două tehnologii de frontieră”: inteligența artificială și explorarea spațiului.

Ea a menționat că, deoarece noua fuziune este complet privată, nu a fost testată de piață în același mod ca Tesla, care este listată public.

„Dar ceea ce vedeți reflectat în aceste evaluări este un fel de viziune pe mai multe decenii pentru companie, de a duce energia și producerea de energie în spațiu, centrele de date în spațiu”, a declarat ea pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4.

Totuși, Wall a spus că orice beneficii potențiale nu vor fi vizibile timp de „10, 20 sau 30 de ani”.

O „super-companie”

Fuziunea uriașă vine după ce compania de mașini electrice a lui Musk, Tesla, a anunțat luna trecută o investiție de 2 miliarde de dolari în xAI.

Musk le-a spus investitorilor Tesla că vede xAI funcționând ca un „dirijor de orchestră” pentru fabricile Tesla care folosesc roboți autonomi. De asemenea, el a spus că va opri producția a două modele de mașini în favoarea fabricării de roboți, una dintre cele mai semnificative schimbări de direcție ale companiei.

„Acestea sunt tipurile de tehnologii pe care le va valorifica prin acest nou tip de super-companie”, a spus Wall în emisiunea Today.

Tesla a mers mai departe cu investiția în xAI în ciuda obiecțiilor unor acționari, care au pus sub semnul întrebării decizia de a direcționa resurse către o altă companie a lui Musk. Într-un vot de anul trecut, abținerile și voturile împotrivă au depășit numărul celor care au aprobat ideea.

De asemenea, există informații că SpaceX ar putea fi listată la bursă. Emily Zheng, analist senior la Pitchbook, a spus că acordul pentru xAI are toate caracteristicile unei companii care se pregătește pentru o ofertă publică inițială.

„Costul enorm al capacității de calcul, al infrastructurii și al energiei este motivul pentru care vedem multe dintre cele mai valoroase start-up-uri din zona de venture capital, precum SpaceX, pregătindu-se să iasă la bursă anul acesta. onsolidarea acestor companii înainte de un IPO îi permite SpaceX să prezinte investitorilor publici o poveste de creștere diferențiată și eficientă din punct de vedere al capitalului”, a spus Zheng.

IPO înseamnă „Ofertă Publică Inițială” și reprezintă momentul în care o companie privată își vinde pentru prima dată acțiunile publicului pe o bursă.

Ambiții de extindere

În memo-ul către angajații SpaceX, în care anunța fuziunea cu xAI, Musk a spus că spațiul ar putea oferi soluția pentru nevoile energetice ale firmelor de AI. „Pe termen lung, AI-ul bazat în spațiu este, evident, singura modalitate de a scala”, a scris el.

Omul de afaceri a spus că lansarea sateliților AI de pe Pământ va fi „prioritatea imediată”, dar a adăugat că acordul va ajuta și la avansarea ambițiilor sale mai mari.

„Capabilitățile pe care le deblocăm făcând centrele de date spațiale o realitate vor finanța și vor permite baze care se dezvoltă singure pe Lună, o civilizație întreagă pe Marte și, în cele din urmă, extinderea în Univers”, a scris el.

Neuralink și The Boring Company par să fie acum singurele două companii mai mici ale lui Musk care nu au fost integrate într-una dintre operațiunile sale mai mari.

xAI a achiziționat platforma de social media X într-o tranzacție realizată exclusiv prin acțiuni, în luna martie a anului trecut, Musk spunând că fuziunea va „combina datele, modelele, capacitatea de calcul, distribuția și talentul”.