Percheziții la sediul platformei X din Paris într-un dosar privind manipularea algoritmilor: Elon Musk, citat de procurorii francezi

Unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris a lansat marți o percheziție la sediile franceze ale platformei de socializare X. Raidul a fost legat de o anchetă în curs de desfășurare, lansată în ianuarie 2025, privind presupusa manipulare a algoritmilor și extragere ilicită de date, potrivit France 24.
Parchetul din Paris a declarat că o percheziție este în curs de desfășurare la sediile franceze ale rețelei de socializare X a lui Elon Musk, ca parte a unei anchete deschise în ianuarie 2025.
Unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului efectua perchezițiile, a adăugat acesta într-o postare pe X, cu implicarea și a Europol și sprijinul propriei unități de criminalitate cibernetică a poliției franceze.
Nu a existat niciun comentariu imediat din partea X.
Parchetul din Paris a declarat că a lansat ancheta după ce a fost contactat de un parlamentar care a susținut că algoritmii părtinitori ai platformei X ar fi putut distorsiona funcționarea unui sistem automat de prelucrare a datelor.
Procurorii din Paris i-au chemat pe Musk și pe fostul CEO Linda Yaccarino la interogatoriu în aprilie, în cadrul anchetei, au anunțat marți.
Parchetul a mai declarat că părăsește platforma de socializare X și va comunica de acum înainte pe LinkedIn și Instagram. LinkedIn aparține Microsoft, iar Instagram Meta.
De asemenea, Uniunea Europeană a lansat o anchetă amplă în legătură cu chatbotul Grok care funcționează pe rețeaua X a multi-miliardarului Elon Musk.