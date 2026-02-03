Percheziții la sediul platformei X din Paris într-un dosar privind manipularea algoritmilor: Elon Musk, citat de procurorii francezi

Parchetul din Paris a declarat că a lansat ancheta după ce a fost contactat de un parlamentar. FOTO: Hepta

Unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris a lansat marți o percheziție la sediile franceze ale platformei de socializare X. Raidul a fost legat de o anchetă în curs de desfășurare, lansată în ianuarie 2025, privind presupusa manipulare a algoritmilor și extragere ilicită de date, potrivit France 24.

Parchetul din Paris a declarat că o percheziție este în curs de desfășurare la sediile franceze ale rețelei de socializare X a lui Elon Musk, ca parte a unei anchete deschise în ianuarie 2025.

Unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului efectua perchezițiile, a adăugat acesta într-o postare pe X, cu implicarea și a Europol și sprijinul propriei unități de criminalitate cibernetică a poliției franceze.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea X.

Parchetul din Paris a declarat că a lansat ancheta după ce a fost contactat de un parlamentar care a susținut că algoritmii părtinitori ai platformei X ar fi putut distorsiona funcționarea unui sistem automat de prelucrare a datelor.

Procurorii din Paris i-au chemat pe Musk și pe fostul CEO Linda Yaccarino la interogatoriu în aprilie, în cadrul anchetei, au anunțat marți.

Parchetul a mai declarat că părăsește platforma de socializare X și va comunica de acum înainte pe LinkedIn și Instagram. LinkedIn aparține Microsoft, iar Instagram Meta.

De asemenea, Uniunea Europeană a lansat o anchetă amplă în legătură cu chatbotul Grok care funcționează pe rețeaua X a multi-miliardarului Elon Musk.