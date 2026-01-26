UE anchetează X în scandalul imaginilor generate cu Grok, după ce Elon Musk nu și-a plătit nici măcar amenda din decembrie

Comisia Europeană anchetează rețeaua lui Elon Musk din cauza Grok. Foto: Hepta

Uniunea Europeană a lansat o anchetă amplă în legătură cu chatbotul Grok care funcționează pe rețeaua X a multi-miliardarului Elon Musk.

Investigația vine în urma protestelor la nivel global, după ce aplicația a fost folosită pentru a genera imagini cu conținut sexual explicit, inclusiv cu copii, anunță CNN.

Scandalul a izbucnit la sfârșitul anului trecut, când chatbotul cu Inteligență Artificială a produs o serie de imagini digitale cu femei și copii în ipostaze nude, la solicitarea unor utilizatori.

X a reacționat inițial anunțând că Grok va fi disponibil doar abonaților cu subscripție, dar a decis, în cele din urmă, să restricționeze complet folosirea sa de către utilizatori pentru a crea imagini nude cu persoane reale.

Comisia Europeană a anunțat luni, într-un comunicat, că ancheta va examina dacă X „a evaluat și a diminuat în mod corespunzător riscurile asociate cu implementarea funcționalităților Grok în X în UE”.

Oficialii UE spun că X nu a evaluat cum trebuie riscurile asociate cu Grok

„Imaginile falsificate de natură sexuală cu femei și copii reprezintă o formă violentă și inacceptabilă de degradare. Prin această investigație, vom stabili dacă X și-a îndeplinit obligațiile legale, sau dacă a tratat drepturile cetățenilor europeni - inclusiv ale femeilor și copiilor - drept 'daune colaterale' ale serviciului său”, a precizat Henna Virkkunen, o funcționară de rang înalt a Comisiei, specializată în tehnologie.

Un alt funcționar al Comisiei Europene a admis că X a luat anumite măsuri pentru a limita utilizarea abuzivă a chatbotului, dar a acuzat compania că nu a evaluat în mod corespunzător riscurile înainte de a lansa aplicația Grok.

Contactată de CNN pentru comentarii, X a făcut trimitere la declarația sa din 14 ianuarie, în care se spunea:

„Acționăm prioritar pentru a elimina conținutul care încalcă regulile, inclusiv materialele cu abuz sexual asupra copiilor și nuditatea fără consimțământ, aplicând măsurile corespunzătoare împotriva conturilor care încalcă regulile rețelei. De asemenea, raportăm autorităților de aplicare a legii conturile care solicită materiale cu exploatarea sexuală a copiilor.”

Ancheta UE nu are termen de finalizare iar Musk nu a plătit amenda de 140 de milioane

Ancheta ordonată de Comisia Europeană a fost deschisă în temeiul Legii privind serviciile digitale a UE, care impune companiilor Big Tech să ia măsuri pentru a combate conținutul online ilegal și dăunător.

Nu există un termen limită pentru finalizarea investigației și nici vreo indicație în legătură cu măsurile pe care le-ar putea lua Comisia pe baza constatărilor sale.

Un oficial UE care a cerut să rămână anonim le-a spus jurnaliștilor că executivul comunitar are „destul de multe instrumente la dispoziție” și că este posibilă o amendă.

„Ceea ce urmărim este schimbarea comportamentului platformei”, au spus oficialii europeni contactați de CNN.

UE a amendat deja X cu aproximativ 140 de milioane de dolari în decembrie, arătând că „designul înșelător” al bifei albastre (pentru conturile verificate, n.r.) și alte caracteristici încalcă Legea privind serviciile digitale.

La acea vreme, Musk a denunțat amenda drept „nebunească”.

Potrivit CNN, oficialii UE au confirmat că amenda nu a fost plătită până în prezent.

Un alt demers vizând rețeaua lui Elon Musk a fost anunțat la începutul acestei luni de procurorul general din California, Rob Bonta.

Potrivit acestuia, autoritățile statului american au inițiat o anchetă privind „proliferarea materialelor sexuale explicite, fără consimțământ, produse cu ajutorul chatbotului Grok”.

Grok este interzis în Indonezia și Malaezia ca urmare a controversei privind generarea de imagini.

Autoritatea de reglementare din Marea Britanie, Ofcom, a lansat, de asemenea, o anchetă asupra rețelei X.