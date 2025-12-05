Bifa albastră pe bani e de vină. Comisia Europeană a amendat rețeaua socială X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro

Comisia Europeană a vizat vineri rețeaua socială a miliardarului tech cu prima amendă aplicată vreodată în baza Legii privind Serviciile Digitale (DSA). Bifarea conturilor și politica de publicitate nu respectă legislația UE, a transmis Comisia, relatează Euronews.

Comisia Europeană a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro platformei X, cunoscută anterior ca Twitter, în urma unei investigații de doi ani desfășurate în baza noii legislații digitale a UE.

În centrul investigației se află bifa albastră, folosită anterior pentru a semnala conturile oficiale fără costuri, dar care este acum vândută pentru 7 euro pe lună – ceea ce riscă să inducă în eroare utilizatorii cu privire la veridicitatea identităților.

Conform noilor setări X, un cont cu bifă nu mai indică neapărat un utilizator real și ar putea fi, în schimb, un bot, a spus Comisia. Ca urmare, s-a decis aplicarea unei sancțiuni financiare pentru încălcarea regulilor din DSA.

În al doilea rând, Comisia a constatat că X nu respectă obligațiile de transparență privind publicitatea pe platformele de social media, estompând linia de demarcație dintre reclamă și conținut – lucru care poate duce la escrocherii financiare pentru utilizatori.

Comisia a argumentat că utilizatorii și autoritățile nu pot accesa un registru actualizat al advertiserilor de pe platformă, ceea ce poate deveni problematic în timpul campaniilor electorale, deoarece originea mesajelor nu este clară.

X nu a explicat nici de ce anumite reclame sunt direcționate către anumiți utilizatori.

Comisia a criticat, de asemenea, X pentru faptul că nu a oferit cercetătorilor acces la date privind vizualizările și aprecierile, deși această obligație este prevăzută în DSA.

Valoarea amenzii se bazează pe principiul „proporționalității”, potrivit unui oficial european. Totalul este format din: 45 de milioane de euro pentru încălcarea legată de bifa albastră, 40 de milioane pentru nerespectarea obligațiilor privind accesul la date pentru cercetători și 35 de milioane pentru lipsa accesului la registrul publicitar.

Chiar și așa, sancțiunea este mult sub maximul prevăzut de DSA, care permite amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei.

Per ansamblu, amenda este relativ mică în comparație cu sancțiunile aplicate anterior altor giganți americani din tehnologie, care domină piața digitală europeană. În aprilie, în baza legislației antitrust pentru Big Tech, Apple și Meta au fost amendate cu 500 de milioane, respectiv 200 de milioane de euro.

Investigația Comisiei a durat doi ani până la aplicarea amenzii – o întârziere criticată de mai multe guverne și de fostul comisar Thierry Breton, care a lucrat la dosar în primul mandat al Comisiei von der Leyen.

Un oficial european a declarat pentru Euronews că întârzierea a fost cauzată în principal de dorința Comisiei de a construi un caz juridic solid, anticipând că X va intenta probabil un proces pentru contestarea concluziilor.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a postat joi pe X un mesaj în care critica decizia chiar înainte ca aceasta să fie anunțată oficial.

„Circulă zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu se angajează în cenzură”, a scris el.

„UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane din motive ridicole”, a adăugat el.

Vance este un critic consecvent al regulilor digitale ale UE. În februarie, la Conferința de Securitate de la Munchen, i-a numit pe comisarii europeni „comisarii UE”, comparându-i cu poliția politică a sovieticilor.

Două alte investigații împotriva X sunt încă în desfășurare - una privind modul în care platforma gestionează conținutul ilegal, cum pot utilizatorii să îl semnaleze și cât de eficient îl elimină.

Cealaltă se concentrează pe algoritmul de recomandare – mai ales în legătură cu radicalizarea teroristă și cu perioada campaniilor electorale.

În aceeași zi, Comisia a anunțat că salută angajamentul TikTok de a îmbunătăți transparența registrelor publicitare. Platforma chineză se află sub investigație din acest an și a promis că își va îmbunătăți sistemul.