"Am strâns 6.800 de euro". Cum ajută asociaţiile studenţeşti oamenii cu situaţii sociale precare

În perioada Crăciunului, oamenii devin mai buni. Organizaţiile studenţeşti din Bucureşti, spre exemplu, au proiecte caritabile, care se întind pe o săpătmână întreagă. Câteva exemple de asociaţii din cadrul Universităţii din Bucureşti care demarează astfel de proiecte sunt: Asociaţia Studenţilor la Comunicare (ASC) cu "ASCaravana Faptelor Bune", Asociaţia Studenţilor Geografi (ASG) cu "Campania de Crăciun" şi Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Bucureşti (ASUB) cu "ASUB te face Moş Crăciun". Dar totuşi, în ce constă mai exact un astfel de proiect şi ce anume îi face pe voluntari să îl organizeze an de an?

Proiectele caritabile din preajma sărbătorilor pot fi proiecte de suflet pentru majoritatea asociaţiilor din Universitatea din Bucureşti, care strâng bani prin diverse activităţi, pentru o cauză (sau mai multe) aleasă în prealabil. Am decis să aflu ce anume îi motivează pe organizatori şi cum văd ei aceste proiecte, aşa că am stat de vorbă cu project managerii de la trei asociaţii: Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Bucureşti, Asociaţia Studenţilor la Comunicare şi Asociaţia Studenţilor Geografi. În cazul "Campaniei de Crăciun", ASG a colaborat cu Asociaţia Studenţilor din Academia Tehnică Militară (AS_ATM).

"ASUB te face Moş Crăciun" by ASUB

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală, ce a luat naștere pe data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional. ASUB este o organizaţie "umbrelă", ce include voluntarii şi asociaţiile din facultăţile Universităţii din Bucureşti.

Pentru ei, proiectul este unul de suflet, care atinge cele mai importante aspecte ale studenției: dorința de a ajuta și de a face bine, nevoia de sporire a cunoștințelor și a culturii noastre, dar și dorința de distracție și socializare.

Totuşi, în ce constă un astfel de proiect?

Luni, a avut loc o vânzare de prăjituri în campusul din Grozăvești, unde studenții au gătit și vândut produse dulci, strângând fonduri pentru cauză. Marți și miercuri, a fost organizat un târg de Crăciun în holul de marmură de la Facultatea de Litere, cu produse handmade, dulciuri și băuturi de sezon.

Joi, s-a desfășurat un party caritabil cu licitație în care s-a vândut un tricoul semnat de Echipa Naţională a României, iar vineri a avut loc un campionat de FIFA în Filos Pub, ca parte a unui gaming night caritabil. Sâmbătă, studenții au participat la o seară de film în Cinemateca, vizionând filme și episoade de Crăciun din serialele copilăriei.

Proiectul s-a încheiat duminică cu un concert caritabil de colinde în Parohia "Schimbarea la Faţă", aducând o atmosferă caldă și sărbătorească. Fiecare activitate a fost un succes și a contribuit la strângerea de fonduri pentru Asociaţia "Pavel".

Mai mult, în paralael cu proiectul, ASUB a avut şi o campanie de donare de sânge.

"Pe toată săptămâna proiectului s-a desfășurat o campanie de donare de sânge în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București, în care participanții, cât și voluntarii noștri, au avut ocazia să se programeze în aplicația "Donorium" și să doneze sânge pentru secțiile de la Marie Curie și Fundeni", mi-a spus Cosmin Peia, unul dintre project manageri.

Pentru un astfel de proiect, care se desfăşoară pe o săptămână întreaga, trebuie o motivaţie "de fier".

"Motivația mea a fost simplă, dar se împarte în două categorii: una sentimentală și una strict legată de voluntariat. O să încep cu partea de voluntariat. A fost primul proiect la care am participat de când am intrat în ASUB anul trecut și mi s-a părut o inițiativă foarte bună din partea asociației să strângă o sumă de bani pentru copii bolnavi de cancer, fiindcă aceasta a fost și cauza noastră de anul acesta. Pe partea sentimentală, cred că este evident că vedem ce se întâmplă în jurul nostru, câte lucruri rele se întâmplă și câte situații dificile au avut loc în ultima vreme. Cred că un astfel de proiect aduce un aer mai bun în societate, iar asta a fost motivația mea principală pentru a coordona acest proiect", a spus Cosmin.

Proiectul a fost organizat de doi oameni. Cosmin a avut şi ajutorul unui alt voluntar, care a mai organizat "ASUB te face Moş Crăciun": Francesca Bucur.

"Am fost în organizarea proiectului și anul trecut, am fost asistent project manager, iar cumva am avut exact o experiență similară cu a lui Cosmin, în sensul în care a fost primul proiect cu care am interacționat în cadrul asociației și, cumva, a lăsat o impresie foarte profundă asupra mea. Mi-am dat seama că este proiectul care reprezintă toate lucrurile pe care le apreciez eu la voluntariat.

Cred că percepția multor persoane este că voluntariatul în asociațiile studențești se rezumă la petreceri, băut și mers în diferite locații, dar acest proiect arată și demonstrează că avem și o latură serioasă și că vrem să aducem o schimbare pozitivă, nu doar distracție", a adăugat şi Francesca Bucur, celălalt PM al proiectului.

Revenind puţin la licitaţie, ea a avut loc în cadrul petrecerii. Voluntarii de Fundraising "și-a făcut treaba foarte bine" şi au reuşit să obţină tricoul semnat de naţionala României, care s-a vândut ulterior cu 2.500 de lei.

Asociaţia pentru care ASUB a strâns bani este Asociaţia "Pavel", care se ocupă cu îmbunătățirea vieții copiilor şi tinerilor bolnavi de cancer, leucemie şi anemii grave, prin acordarea de sprijin moral, informațional, psihologic, social și material.

"Eu am mai colaborat cu ei și în liceu, sunt destul de familiarizată și au fost, evident, foarte deschiși și la ajutorul nostru, atât cu nevoile lor, cât și cu voluntarii. Mă bucur foarte mult că am reușit să îmi conectez puţin din trecutul meu de voluntariat cu prezentul şi sper că și ceilalți voluntari care au participat la proiect au simțit aceeași bucurie pe care am simțit-o eu, pentru că am reușit să-i ajutăm.

Eu am văzut cum stă treaba la ei de mai multe ori. Dacă ai contact cu acei copii, ai o altă perspectivă. Nu mai este doar o cauză despre care vorbim poate în glumă, ca în cazul "copiilor din Africa". Sunt o chestie concretă pe care o vezi în fața ochilor și, odată ce ai văzut-o, te impactează. Eu am propus în planul meu managerial Asociația Pavel și mi-am dorit foarte mult, pentru că știu ce oameni buni sunt în spatele acelei asociații și, evident, în instituțiile de stat

Nu sunt întotdeauna cele mai bine dotate din punct de vedere al fondurilor și necesită un pic de ajutor din afacere, iar din fericire pentru mine, Cosmin a fost de acord cu propunerea mea și mă bucur tare mult. Când am trimis banii strânși, au fost extraordinar de încântați. Au zis că aceștia le vor acoperi transportul, medicamentele, jucăriile pentru copii și alte lucruri pentru următorul an cel puțin, ceea ce este din nou un sentiment foarte, foarte împlinitor, ca să zic așa, că pot să contribui la niște lucruri și să fac viața unor persoane un pic mai ușoară, măcar din acest punct de vedere, în special în contextul dat, când au o viață foarte, foarte dificilă", a mărturisit Francesca.

Totuşi, să organizezi un proiect de asemenea anvergură poate fi obositor, dar şi complicat din cauza părerilor diferite ale voluntarilor. Din fericie, Cosmin şi Francesca au reuşit "să împace şi capra şi varza", iar fiecare propunere şi idee a fost, cumva, implementată în proiect.

"În momentul în care în echipa de coordonare sunt doi oameni foarte deschiși și care sunt, pot să spun, pe aceeași lungime de undă, clar că ei sunt deschiși către toate ideile oamenilor și către toate propunerile pe care aceștia le dau.

Deci, per total, a fost o deschidere foarte mare din partea noastră, ca să putem să căutăm și să găsim soluții, și asta s-a văzut în feedback-ul general al voluntarilor, care nu au avut mai nimic de spus pe partea asta de deschidere a noastră față de ideile lor", a explicat Cosmin.

În total, "ASUB te face Moş Crăciun" a reuşit să strângă aproape 20.000 de lei pentru Asociaţia Pavel, cea mai mare donaţie (excluzând tricoul de la party), fiind de 1.000 de lei, chiar din partea părinţilor Francescăi.

"Ai mei sunt foarte deschiși la astfel de proiecte. Părinții mei, de când eram mică, m-au susținut în voluntariat, m-au încurajat, m-au dus pe la diferite activități și, în special, în contextul proiectelor de Crăciun. Cred că ei au fost, ca să o luăm așa, cea mai mare donație concretă pe care o știu. Au donat 1.000 de lei pentru cauză și îi apreciez foarte mult pentru chestia asta, dar de la ei am învățat multe. Ei sunt motivul pentru care am făcut voluntariat toată viața și mă bucur foarte mult că m-au susținut pe parcursul proiectului și în voluntariat în general.

Nu i-am rugat eu sau ceva de genul, nu am cerut, pur și simplu am primit un telefon de la tata într-o zi și mi-a zis: "Noi unde putem să donăm?". I-am zis că "Vă dau imediat (N.r. - Revolutul), mulțumim". Nu știam cât a donat, nu știam cât voia să doneze. Pur și simplu ne-am trezit cu banii aceia în cont", a explicat ea.

Cei doi project manageri au descris proiectul în două cuvinte: farmec şi împlinire personală. De asemenea, ei îndeamnă oamenii să facă mai mult bine.

"Haideți să vedem binele în mare și să încercăm cât mai mult să facem un bine, pentru că perioada care a fost până acum, a fost foarte grea din toate punctele de vedere. Să lăsăm un pic răul deoparte și să facem bine, mult mai mult. Adică nu doar în contextul sărbătorilor de Crăciun, dar la finalul zilei, binele întotdeauna învinge răul și mereu când se va face un bine, lumea va fi fericită și, astfel, vom fi și noi mai fericiți", a spus Cosmin în încheierea interviului.

"Sfatul meu ar fi, sau nu neapărat un sfat, cât o încurajare: toată lumea să încerce să facă ceva benefic, empatic, o activitate caritabilă în perioada asta, pentru că nu există un sentiment similar cu împlinirea și fericirea pe care o simți în suflet. Nu există nimic din ce am mai trăit care să aibă același impact, și cred că toată lumea ar trebui să fie deschisă să încerce măcar, și sunt sigură că vor simți ceva din asta sau vor învăța ceva din experiența asta", a empatizat şi Francesca.

"ASCaravana Faptelor Bune" by ASC

"ASCaravana faptelor bune" este proiectul caritabil marca ASC, organizat în preajma sărbătorilor de iarnă. În fiecare an, asociaţia alege o cauză caritabilă și organizează diferite acțiuni sau activități, în cadrul cărora strâng fonduri care merg către susținerea cauzei alese.

Anul acesta, "ASCaravana Faptelor Bune" a avut loc în perioada 13-19 decembrie, în cadrul căruia au organizat activităţi precum o petrecere, târg de prăjituri, seară de colinde şi "Ce spun Spiriduşii?", pentru a obţine donaţii care au ajuns la două asociaţii: Asociaţia "Învaţă pentru tine", care oferă meditaţii copiilor din mediile defavorizate, şi Asociaţia "A Doua Şansă", care are în grijă câinii abandonaţi şi le caută o nouă casă.

Astfel, project managerii de anul acesta, Ştefania Puflene şi Cosmina Chiriac, au reuşit să strângă pentru cele două cauze aproximativ 6.800 de euro (34.600 de lei), fiind o ediţie record pentru ASC.

Ediţia de anul acesta a început cu petrecerea, organizată în comun cu ASG şi Asociația Studenților din Academia Tehnică Militară (AS_ATM), iar apoi a fost urmată de 3 zile de târg de prăjituri. Activităţile care au "închis" proiectul au fost: o seară de colinde şi karaoke, urmată de "Ce spun Spiriduşii?", un joc inspirat din celebra emisiune a lui Cabral.

"Am coordonat un stand, colega mea un alt stand, fiecare dintre noi având un coordonator pentru activitatea respectivă. Ne-am organizat alături de voluntari, care au stat la stand, având program de aproximativ o oră, dar unii dintre ei au stat și mai mult. A fost și o "fabrica de prăjituri", cum am denumit-o noi, unde fiecare voluntar își scria pe un tabel ce prăjitură vrea să aducă. Astfel, fiecare a făcut prăjitura și a dus-o dimineața următoare. După ce prăjiturile au fost făcute de voluntari, le-am vândut studenților, cetățenilor și altor participanți", mi-a explicat Cosmina Chiriac, PM-ul proiectului. Cel mai greu moment al proiectului, din punct de vedere logistic, a fost mobilizarea voluntarilor. Proiectul a avut loc în ultima săptămână de facultate, iar majoritatea deja erau plecaţi acasă. "A fost destul de greu să-i menținem pe voluntari în București, dar am avut noroc de voluntarii care stau în oraș și, în caz că cineva era plecat, venea cineva din București", a spus Cosmina. Aici, echipa de organizare a fost puţin diferită. Cosmina, voluntar cu experienţă, a lucrat împreună cu Ştefania Puflene, boboc în cadrul ASC, iar motivaţia din spate a fost dorinţa de implicare. "Fiind boboc, am vrut să mă implic din prima în cât mai multe proiecte în ASC pentru a vedea dacă îmi place, să cunosc oamenii și să văd dacă mă pot integra. Când am primit oportunitatea de a fi project manager, odată ce s-a lansat call-ul, am zis da imediat. Nu îmi place să las oportunitățile să treacă fără să le dau o șansă, așa că m-am înscris. După ce am fost aleasă, toate așteptările și motivația mea au primit un răspuns: proiectul a fost exact ce îmi doream. Am învățat foarte multe despre coordonarea unei echipe mari de voluntari, despre ce înseamnă să fii project manager într-un proiect atât de amplu și cum să gestionezi timpul și task-urile. Am avut lângă mine oameni care m-au susținut foarte mult, și asta m-a ajutat enorm, pentru că fără ei nu cred că aș fi reușit", a mărturisit Ştefania Puflene, celălalt PM al proiectului. Copii de la Asociaţia "Învaţă pentru tine" i-au făcut scrisori Moşului. Foto: Andrei Paraschiv Cea mai mare donaţie din "ASCaravana Faptelor Bune" a fost de 300 de lei. "O fată a donat la târg 300 de lei, dar a mai fost încă una, în cămin, care a donat tot de 300 de lei", a spus Ştefania. Cuvântul cu care Cosmina a descris proiectul este "conexiuni": "Pentru că, în proiectul ăsta, am văzut boboci lucrând cu voluntari mai vechi și au comunicat foarte mult. Așa s-au creat și câteva prietenii". Ştefania, în schimb, a ales cuvântul "suflet": "Mi se pare că este un proiect în care te implici cu foarte mult suflet, atât noi, ca PM, cât și coordonatorii și voluntarii. Toată lumea mi se pare că a pus suflet în proiectul ăsta. În același timp, întreg proiectul are ca scop să ajute niște suflete, adică scopul nostru caritabil a fost să ajutăm". "Campania de Crăciun" by ASG x AS_ATM Dacă "ASCaravana Faptelor Bune" şi "ASUB te face Moş Crăciun" au fost organizate de o singură asociaţie, "Campania de Crăciun" a fost organizată atât de ASG, cât şi de Asociaţia Studenţilor din Academia Tehnică Militară (AS_ATM). Ei au strâns fonduri pentru Asociaţia "Îngeri pentru Suflete". "Îngeri pentru Suflete" a fost fondată în anul 2019. Ideea ONG-ului a luat naștere odată cu primul eveniment de strângere de haine și alimente neperisabile, majoritatea donate de rude și prieteni. Astfel au reușit să ajute 100 de copii din județul Vaslui, iar mai apoi, amploarea acțiunilor a dus la necesitatea unei asociații de sine stătătoare. "Noi am colaborat și anul trecut cu "Îngeri pentru Suflete". Este o asociație care adună haine, alimente neperisabile sau fonduri pentru copiii sau vârstnicii din medii defavorizate", a spus Daria Bălan, un PM al acestui proiect. În "Campania de Crăciun", activităţile au fost mai diferite. Asociaţiile au organizat un dineu, o seară de film, o seară de chitară şi un party. "Cea mai mare activitate a fost dineul caritabil, care a avut loc chiar în prima zi și a dat startul acestei Campanii. A fost un eveniment mult mai formal, organizat sub forma unui spectacol, în cadrul căruia am avut și teatru, mai multe coruri care au cântat colinde și alte momente de acest gen", mi-a spus Daria. Foto: Iasmina Pricope / AS_ATM Şi aici, motivaţia a fost una puternică. "M-am obișnuit cu voluntariatul pe care l-am făcut la Crucea Roșie și, în jurul Crăciunului, noi făceam pachete pentru familii nevoiașe și bătrâni. Nu am mai putut să ajut acolo, pentru că eram la facultate. Îmi doream să mă implic din nou și de aceea am ales să vin aici", a explicat Larisa Coşeraru, alt PM. Cea mai mare donaţie din "Campania de Crăciun" a fost de 240 de lei, iar tot proiectul a reuşit să adune aproximativ 11.000 de lei. "Oamenii au fost deschişi. Lumea vedea că suntem niște studenți, ne distrăm și așa mai departe. A fost ceva de genul: noi vrem să ne distrăm, să facem aceste activități cu scopul acesta. Cine vrea să dea, dă cât vrea – 5 lei, 3 lei, nu știu –, orice este binevenit, iar lumea oferă atunci când vede. Orice activitate de strângere de bani pentru așa ceva este una bună și necesară", a spus şi Bianca Manta, al treilea PM cu care am vorbit. Totuşi, pentru voluntarii de la Academia Tehnică Militară, ieşitul din unitate nu este atât de simplu. Pentru a participa şi organiza proiectul, au avut nevoie de învoire. "Noi avem un program destul de strict la academie. Practic, este un internat: poți să ieși în oraș, dar ai nevoie de aprobare de la cadre. Ca să ieși, trebuie să respecți anumite reguli, în sensul că la ora 21:00–21:30 avem apelul, unde suntem număraţi ca să vadă că suntem toţi. Foto: Mihai Mihalcea / ASG Ideea mea a fost următoarea: eu am vorbit cu cadrele și le-am explicat situația. Le-am spus: «uite, avem o activitate caritabilă şi aş dori ca acest persoane să fie învoite». Ele au fost foarte deschise cu lucrul acesta pentru că na, este o campanie caritabilă, și nu s-a pus problema de refuz", a explicat Bianca. Cei trei project manageri au descris proiectul în cuvintele "emoţie", "suflete" şi "copii", îndemnând oamenii să fie mai deschişi la astfel de proiecte. "Să fie mult mai deschiși către activități care, în același timp, îi pot ajuta și pe ei. Adică pot fie să învețe ceva din activitățile acestea, fie pur și simplu să vină să se relaxeze, dar în același timp să se gândească și că, într-un fel, pot ajuta chiar și cu 2 lei sau ceva de genul acesta. Pot ajuta oameni care nu au cum să se ajute singuri. Deci, să fie mai buni și mult mai deschiși către diferite tipuri de activități", a concluzionat Daria.