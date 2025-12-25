Putin i-a urat „Crăciun fericit” lui Trump, dar Kremlinul refuză să spună dacă l-a sunat personal pentru asta

1 minut de citit Publicat la 16:40 25 Dec 2025 Modificat la 16:45 25 Dec 2025

Vladimir Putin și Donald Trump, colaj foto Profimedia Images și Getty Images.

Președintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, și i-a trimis un mesaj de felicitare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Peskov, care anunțase că Putin va purta o conversație telefonică joi seară, a negat că Trump va fi interlocutorul său, scrie și EFE.

„Nu ne putem aștepta ca el să vorbească cu Trump la telefon astăzi. Nu va exista un astfel de apel astăzi. Cel puțin nu este în planurile sale”, a concluzionat Peskov.

Din februarie, când președinții rus și american au avut prima lor conversație telefonică după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, Putin și Trump au vorbit de cel puțin patru ori.

Ultimul apel a avut loc pe 16 octombrie la inițiativa Kremlinului, în timpul căruia Putin l-a avertizat pe Trump în privința livrării de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina.

Între timp, Trump a propus o întâlnire cu omologul său rus la Budapesta, o inițiativă care nu s-a materializat din cauza lipsei de progres în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Kremlinul așteată „evaluarea” de către Putin a planului de pace în 20 de puncte propus de Zelenski

De atunci, șeful Casei Albe a sancționat cele mai mari două companii petroliere din Rusia și a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost redus la 20 de puncte de către ucraineni și europeni.

Peskov a declarat că oficialii Kremlinului analizează cu atenție documentele privind încheierea războiului din Ucraina, care au fost aduse din Statele Unite la Moscova de trimisul special rus Kirill Dmitriev.

Kremlinul a anunțat joi că așteaptă evaluarea președintelui rus Vladimir Putin cu privire la planul de pace revizuit în 20 de puncte.

„În funcție de decizia pe care o va lua șeful statului, vom continua comunicarea cu americani”', a declarat Peskov.

Rusia a refuzat să comenteze planul dezvăluit miercuri de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că mass-media nu reprezintă o platformă potrivită pentru astfel de discuții.

Experții independenți consideră însă că această poziție maschează o respingere totală a planului - Moscova avea deja rezerve cu privire la documentul inițial de 28 de puncte - deoarece omite principalele cerințe teritoriale ale Rusiei și reducerea semnificativă a dimensiunii armatei ucrainene, comentează EFE.