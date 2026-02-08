Alertă meteo. Ninsori și ger în următoarele zile. Stratul de zăpadă va ajunge la 15 centimetri și vor fi minus 15 grade

1 minut de citit Publicat la 10:23 08 Feb 2026 Modificat la 11:15 08 Feb 2026

Acest val de frig arctic va fi însoţit de rafale de vânt. Foto: Getty Images

Temperaturile vor scădea în următoarele zile, va ninge și va fi polei, iar în unele zone temperaturile minime vor coborî până la minus 15 grade Celsius, anunță meteorologii care au transmis duminică o informare meteorologică pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00.

”Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni şi până marţi seara în special în Oltenia, Banat şi Transilvania, precum şi zonele de munte”, anunţă ANM.

Pe arii restrânse se vor acumula cantităţi de apă de 5...10 l/mp, iar în zona montană şi în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp.

De asemenea, se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei.

”În sud-vestul, sudul şi estul ţării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar în Munţii Banatului şi la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”, afirmă meteorologii.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) în Moldova şi estul Transilvaniei.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 3 grade, iar cele minime în general între -15 şi -5 grade.