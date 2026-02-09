Regele Charles, „pregătit să sprijine” poliția în cazul noilor acuzații ce îl privesc pe fostul prinț Andrew, în dosarul lui Epstein

4 minute de citit Publicat la 23:07 09 Feb 2026 Modificat la 23:07 09 Feb 2026

Cel mai recent set de documente din dosarul Epstein pare să arate că Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein materiale confidențiale în 2010. sursa foto: Getty

Regele Charles III este „pregătit să sprijine” poliția britanică în evaluarea unui raport potrivit căruia Andrew Mountbatten-Windsor ar fi transmis materiale confidențiale infractorului sexual decedat Jeffrey Epstein, în perioada în care fostul prinț îndeplinea rolul de trimis comercial al Regatului Unit, relatează CNN.

Cel mai recent set de documente din dosarul Epstein, publicat de Departamentul de Justiție al SUA, care a readus în atenție legăturile controversate ale membrului familiei regale, pare să arate că Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein materiale confidențiale în 2010.

Graham Smith, directorul executiv al organizației britanice anti-monarhiste Republic, a declarat luni că l-a reclamat pe Mountbatten-Windsor la poliție pentru „suspiciune de abuz în serviciu și încălcarea secretelor oficiale”.

„Putem confirma primirea acestui raport și evaluăm informațiile în conformitate cu procedurile noastre stabilite”, a declarat, luni, un purtător de cuvânt al Poliției Thames Valley.

Ulterior, în cursul aceleiași zile, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a precizat că Regele Charles „a arătat clar, prin cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la conduita domnului Mountbatten-Windsor”.

„Deși afirmațiile specifice trebuie lămurite de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de Poliția Thames Valley, suntem pregătiți să oferim tot sprijinul necesar, așa cum este de așteptat”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Mountbatten-Windsor a negat anterior orice faptă ilegală în legătură cu relația sa cu Epstein. El nu a răspuns public la cele mai recente acuzații. CNN l-a contactat pentru un punct de vedere.

Guvernul britanic, în criză

Fostul prinț se numără printre mai multe personalități marcante din viața publică britanică care s-au confruntat în ultimele zile cu reacții tot mai puternice din cauza legăturilor cu Epstein.

Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în SUA, a demisionat săptămâna trecută din Camera Lorzilor, după ce noile documente par să arate că ar fi divulgat lui Epstein informații guvernamentale sensibile pentru piețe în urma crizei financiare din 2008.

Poliția britanică a percheziționat, vineri, două proprietăți asociate lui Mandelson, în cadrul unei anchete privind abuzul în serviciu.

Mandelson a declarat anterior că a fost „o greșeală să cred în el (Epstein) după condamnarea sa și să continui relația cu el ulterior.”

Mountbatten-Windsor a devenit trimis comercial în 2001, dar a demisionat un deceniu mai târziu, după ce a fost criticat pentru asocierea cu Epstein. La acel moment, fostul prinț a spus că funcția sa „nu mai este necesară pentru activitatea pe care o desfășor astăzi și, mai important, în viitor.”

În octombrie 2010, Epstein i-a trimis un e-mail membrului familiei regale, solicitând detalii despre o viitoare călătorie în Asia, potrivit documentelor Departamentului de Justiție. Ca răspuns, Mountbatten-Windsor i-a transmis un scurt itinerar care includea planurile sale de deplasare în Vietnam, Singapore și Hong Kong.

După încheierea vizitei, Mountbatten-Windsor i-a retransmis lui Epstein „rapoarte de vizită”, primite inițial de la fostul său consilier special, Amit Patel. Vizita externă este menționată într-un raport financiar publicat de familia regală.

Obligația de confidențialitate

Trimișii comerciali nu sunt funcționari publici în Regatul Unit, însă rolul presupune „o obligație de confidențialitate în legătură cu informațiile primite”, potrivit unui document privind condițiile de numire publicat de Parlamentul britanic în 2023.

Aceste informații „pot include date sensibile, comerciale sau politice împărtășite despre piețele/vizitele relevante”, se arată în document. „Această obligație de confidențialitate va continua să se aplice și după expirarea mandatului”.

„În plus, se vor aplica Legile privind secretele oficiale din 1911 și 1989”, se mai precizează în document. Nu este clar dacă informațiile transmise de Mountbatten-Windsor erau sensibile din punct de vedere comercial sau politic.

Fostul prinț a încercat ani la rând să evite întrebările legate de conexiunile sale cu Epstein. Într-un interviu acordat emisiunii Newsnight a BBC în 2019, el a spus că a mers la New York în 2010, după condamnarea lui Epstein pentru infracțiuni sexuale, pentru a întrerupe relația cu acesta.

„Am mers acolo cu singurul scop de a-i spune că, din cauza condamnării sale, era nepotrivit să fim văzuți împreună”, a declarat el.

În decembrie 2010, Mountbatten-Windsor pare să îi fi trimis lui Epstein ceea ce a numit un „brief confidențial” privind oportunități de investiții legate de reconstrucția provinciei Helmand din Afganistan, unde la acea vreme erau dislocate trupe britanice, arată documentele Departamentului de Justiție.

Fostul prinț a scris în e-mailul adresat lui Epstein că ar fi „foarte interesat de comentariile, opiniile sau ideile tale despre cui aș putea să i-l prezint în mod util pentru a atrage un anumit interes”.

Într-un alt e-mail din decembrie 2009, Mountbatten-Windsor i-a spus lui Epstein că a petrecut un weekend la Paris cu o „interesantă familie americană din domeniul bancar care caută sprijin în Orientul Mijlociu; un gol în acoperirea lor geografică”.

Mai târziu în aceeași seară, Epstein a răspuns, întrebând „în ce țară din Orientul Mijlociu ești cel mai puternic?”

Cele mai recente dezvăluiri apar la scurt timp după ce Mountbatten-Windsor s-a mutat din locuința sa de lungă durată din Windsor, în apropiere de Londra, în urma scandalului Epstein.

Luni, un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că Prințul și Prințesa de Wales sunt „profund îngrijorați” de noile documente apărute, fără a-l menționa direct pe Mountbatten-Windsor.

„Gândurile lor rămân îndreptate către victime”, a declarat purtătorul de cuvânt.