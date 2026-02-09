Ucraina va deschide centre de export de drone și alte arme testate în război în mai multe țări europene, anunță Zelenski

Publicat la 20:18 09 Feb 2026

Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa, într-o schimbare majoră de politică în timp de război. Foto: Profimedia Images

Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa, într-o schimbare majoră de politică în timp de război, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski, potrivit Euronews.

Zelenski a declarat că centrele vor opera în mai multe țări europene, Germania urmând să fie printre primele, deoarece producția de drone ucrainene este programată să înceapă acolo în următoarele zile.

„La mijlocul lunii februarie, vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Aceasta este o linie de producție complet operațională”, a declarat Zelenski.

De asemenea, el a adăugat că „linii de producție similare” funcționează deja în Marea Britanie. „Acestea sunt toate tehnologii ucrainene”, a subliniat el.

Zelenski a declarat că există în prezent 450 de producători de drone în Ucraina. Din „40-50 sunt de top”, potrivit președintelui ucrainean.

„Toată lumea vrea să investească. Anul acesta, 2026, va fi un an al investițiilor în tehnologiile noastre”, a spus el.

„În primul rând, dronele. Aceasta este o industrie mare, o industrie nouă. Conform finanțelor care au intrat în Ucraina în timpul războiului, este cea mai mare industrie din Ucraina.”

Amintim că în luna octombrie, ministrul Apărării Naţionale de atunci, Ionuț Moșteanu, a transmis că România ar urma să fabrice drone în parteneriat cu Ucraina, având în vedere nivelul tehnologic ridicat la care a ajuns Kievul în acest domeniu, în contextul războiului cu Rusia. "Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone", afirma Ionuț Moşteanu.

Restricții privind exporturile de arme ale Ucrainei

În septembrie 2025, Zelenski a anunțat că Ucraina va începe să exporte arme produse pe plan intern, ridicând o restricție introdusă atunci când Kievul a declarat legea marțială.

Exporturile de arme interne ale Ucrainei au fost puternic restricționate de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, tot ce ieșea de pe linia de producție fiind deviat către efortul de război.

Industria de apărare a Ucrainei și în special sectorul dronelor au explodat de la începutul războiului total al Rusiei.

Aproximativ 800 de producători de arme operează în prezent în Ucraina, iar mulți dintre ei și-au mărit producția până la un surplus semnificativ.

Conform celor mai recente rapoarte, Ucraina produce acum peste 4 milioane de drone anual și ar putea dubla acest număr cu o finanțare suficientă.

Producătorii de arme i-au cerut lui Zelenski de luni de zile să ridice restricțiile privind vânzarea echipamentelor lor de calitate militară produse pe plan intern, în special a dronelor, pentru a genera mai multe venituri.

De peste o jumătate de an, Kievul a lucrat la ceea ce a definit drept „export controlat” de arme.

În cadrul sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare excedentare și va folosi veniturile pentru a finanța armele de care are nevoie urgentă.

„Este timpul să demonstrăm că Ucraina este capabilă să fie nu doar o parte care primește sprijin internațional, ci și un partener cu drepturi depline care exportă securitate prin cooperare, tehnologie și propria experiență”, se arată în scrisoare.

„Pe măsură ce Europa se confruntă cu incertitudinea transatlantică, iar conflictele armate escaladează la nivel mondial, partenerii noștri strategici caută în mod activ să își consolideze capacitățile de apărare prin soluții tehnologice inovatoare și accesibile”, au explicat producătorii.

„Și aici, Ucraina deține un avantaj unic. Industria noastră de apărare — care evoluează în condiții constante de câmp de luptă — produce deja tehnologiile pe care lumea le caută.”