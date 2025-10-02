Ionuț Moşteanu anunţă că România vrea să fabrice drone alături de Ucraina: "Au fost inovativi, vrem să beneficiem şi noi";Foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naţionale a transmis, joi, după şedinţa de la Guvern, că ţara noastră ar urma să fabrice drone în parteneriat cu Ucraina, având în vedere nivelul tehnologic ridicat la care a ajuns Kievul în acest domeniu, în contextul războiului cu Rusia. "Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone", afirmat Ionuț Moşteanu.

"Ucrainenii sunt printre liderii mondiali în ce înseamnă producție de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Vrem să beneficiem de aceste inovaţii. Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone. Dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint ventures între România şi Ucraina în producţia de drone", a declarat Moşteanu, care a adăugat:

"Legat de drone, toată lumea vorbește despre drone, toată lumea are câte o soluţie. Există o particulariate: acum 3 ani de zile nu discuta nimeni despre drone. Iată cât de repede se schimbă lucrurile. Dronele sunt un tip de echipament care nu rentează să le ţii pe stoc. O dronă care acum este bună, peste 3 luni de zile s-ar putea să nu mai ce să faci cu ea, pentru că e depăşită de tehnologie. Creierul unei drone este cel mai important. Aici este o cursă în care şi noi ca ţară aş vrea să avem un cuvânt de spus".

Ministrul Apărării Naţionale a vorbit şi despre proiectul Wall Drone, zidul anti-drone ruseşti.

"Wall Drone este o propunere a CE, care nu e materializată în niciun fel în acest moment. Noi am cerut un nou instrument financiar pentru a creşte capacitate de apărare anti-aeriană. Noi nu atacăm pe nimeni. Noi nu avem nevoie de atac, ci de cele de interceptare. Aici şi Ucraina mai are mult de lucru.

Vor să aibă o rată de succes de până la 65% împotriva dronelor ruseşti. Aş fi hazardat să spun de câte drone avem nevoie. Vom fi parte la soluţia pentru această problemă.

Avem nevoie de 2 lucruri pe Flancul de Est: radare moderne şi alte sisteme, care să le vadă venind. Doi: capabilități de doborâre a dronelor", a mai afirmat Moşteanu.