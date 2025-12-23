Toate masurile adoptate de guvern în ultima ședință înainte de Crăciun. Ce a rămas în „Ordonanța Trenuleț”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă principalele măsuri pe care le ia guvernul Bolojan înainte de sfârșitul anului. Nazare a anunțat eliminarea taxei pe stâlp din 2027, reducerea impozitelor pe microîntreprinderi de la 3% la 1% și reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru 2026 și eliminarea acestuia începând din 2027.

Declarația ministrului Finanțelor:

„OUG pe care guvernul a adoptat-o azi are câteva capitole pe care aș vrea să le trec în revistă – în primul rând e vorba de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private și simplificări pentru contribuabili, măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, măsuri de sprijin pentru autoritățile locale, măsuri care privesc combaterea evaziunii fiscale.

În privința măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, notabile sunt reducerea subvenției pentru partide și a sumelor acordate pentru minorități, amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli bugetare în domeniile de asistență socială, se modifică mecanisme de indexare pentru a asigura sustenabilitatea bugetară, actualizări prudente ale unor categorii de drepturi și servicii și se reintroduc reguli ma istricte de control și responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice.

De asemenea, ordonanța vizează măsuri de relansare economică și stimulare a investițiilor. Cea mai importantă este cea de reducere a impozitului pe cifră de afaceri de la 1 la sută cât era în prezent la 0,5% pentru 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 și înlocuirea lui cu impozitul pe afiliați, pe cheltuieli sensibile ale companiilor astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea, să nu mai frâneze investițiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică din 2026 și să le stimuleze.

Ne vom axa pe monitorizarea cheltuielilor sensibile, acolo unde avem informații certe, concrete pentru că le monitorizăm că se externalizează profitul și asta se va face prin taxarea afiliaților. De asemenea, instituim o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi. Nu vor mai plăti 3%, vor plăti 1% toate microîntreprinderile sub 100 mii de euro.

E o măsură care ajută mult antreprenorii care au nevoie de lichidități și resurse pentru dezvoltare în 2026. E o măsură de simplificare foarte importantă pentru că în 2026 ar fi operat două cote pentru microîntreprinderi, era și greu de operat între până la 60 de mii și între 60 de mii și 100 de mii de euro și cred că această măsură e binevenită ca să avem o proporție corectă, potrivită între măsurile care privesc mari companii și care-i privesc pe mari sau mici antreprenori.

De asemenea, eliminăm din 2027 așa numita taxă pe construcții, denumită și taxă de stâlp, o măsură foarte importantă pentru că face parte din categoria de eliminare a frânelor din calea investițiilor și toate aceste impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea și investițiile.

Avem, tot la acest capitol măsuri care privesc consolidarea investițiilor prin extinderea și clarificarea anumitor prevederi din e-factura.

Aici, am clarificat chestiuni legate de modul în care persoanele fizice pot să folosească e-factura, de asemenea, am simplificat mecanismele RO E-TVA, respectiv pentru reducerea sarcinilor administrative printr-un control fiscal mai eficient în sensul în care am clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA și precompletate, chestiuni foarte importante pe care le-am făcut într-o strânsă consultare cu mediul de business, practic sunt sugestii pe care le-am colectat și despre care am vorbit mai multe luni de zile și acum le putem pune în practică. Toate aceste măsuri sunt importante și sunt un preambul înainte de adoptarea bugetului din 2026 pentru că am plecat de la presupoziția că fără eliminarea acestor taxe pe de-o parte, diminuarea INCA și o perspectivă de eliminare pe taxa de stâlp, de asemenea, la finalul anului 2026 astfel încât marile companii să-și planifice planurile de business în consecință.

Unele dintre ele nu aveau termen limită prin ordonanța adoptată astăzi au căpătat un termen limită ceea ce ajută mult în privința predictibilității fiscale.

De asemenea, avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil care se prelungește până în 2026. OUG a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor.

De asemenea, se continuă programul pentru masă sănătoasă, am instituit reguli pentru continuarea lui până la aprobarea bugetului pe 2026. De asemenea, avem măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale. Aici discutăm de împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din PNRR, vorbim de o sumă de aproape 500 milioane de lei care din trezorerie vor putea fi alocați pentru co-finanțarea proiectelor prin PNRR aflate în sarcina administrațiilor locale cu termen limită 30 iunie 2026. E foarte important că încă din prima zi a anului 2026 aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi. Avem, tot la acest capitol, un sprijin pentru termoficare, vorbim de UAT-uri care pot primi până la 200 milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizare a agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor până la 31 martie 2026.

În privința combaterii evaziunii fiscale și modificări ale reglementărilor în domeniul produselor accizabile, OUG privește autorizare operatorilor din domeniul produselor accizabile, centralizează autorizarea acestora la nivelul ANAF și creează posibilitatea evaluării de risc a fiecăruia dintre aceștia, a administratorilor, a asociaților și sursei fondurilor prin reinstituirea comisie de autorizare care a funcționat până în anul 2017 și a fost desființată după.

Sunt introduse, astfel, garanții financiare pentru importatori și distribuitori de produse energetice care să acopere riscul statului de neplată a TVA sau a accizelor. Alte categorii de măsuri necesare până la aprobarea bugetului, practic, am creat posibilitatea pentru autoritățile locale să funcționeze până la aprobarea bugetului pe 2026”, a declarat Alexandru Nazare în cadrul unui briefing la guvern.