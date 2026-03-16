Reacția ministrului Radu Miruță, după amenințările Teheranului: „Scutul de la Deveselu apără România împotriva amenințărilor din Iran”

Radu Miruță a spus că scutul de la Deveselu are capacitatea de a neutraliza un potențial atac. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni seara, în Parlament, că nu are informații privind posibile riscuri militare sau de altă natură în România, în contextul în care regimul de la Teheran a amenințat direct țara noastră, prin urmare nu vor fi luate măsuri suplimentare de securitate. Ministrul a adăugat că prezența mai multor soldați americani în România sporește siguranța națională, și îi descurajează pe cei care ar fi interesați să o amenințe. De asemenea, Miruță a subliniat că scutul de la Deveselu are rolul de a apăra România, inclusiv împotriva unui potențial atac venit din Iran.

Întrebat despre avertismentul lansat de Iran, după ce România a decis să permită Statelor Unite să folosească bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu, ministrul Radu Miruță a precizat că afirmațiile purtătorului de cuvânt Ministerului de Externe al Iranului nu făceau referire la amenințări de natură militară.

„Am văzut o declarație a purtătorului de cuvânt al ministrului de Externe iranian, nu de la ministru, nu de la președinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la amenințări militare, ci la chestiuni de natură politică și juridică”, a spus ministrul.

Miruță a declarat că votul dat de Parlament sporește capacitatea de apărare a României.

„Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporește capacitatea de apărare a României și mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională. Eu sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva de crește gradul de descurajare, nu îl scade”, a spus ministrul Apărării.

Întrebat dacă vor fi luate măsuri suplimentare de protecție având în vedere amenințările Iranului, Miruță a declarat că nu există informații că ar exista un risc suplimentar în România.

„Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat în special românilor. Că există riscuri de atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla și români, se poate întâmpla. MApN deține informații cu privire la riscuri militare, cu privire la alte tipuri de riscuri sunt alte structuri ale statului român, care până acum nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare”, a spus ministrul.

În ceea ce privește un eventual atac la una dintre bazele militare din România, unde sunt staționate forțe americane, Radu Miruță a spus că scutul de la Deveselu are capacitatea de a neutraliza un potențial atac.

„Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri”, a spus Miruță.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

După acest avertisment, Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că România „nu este parte a conflictului” declanșat în Iran, iar prioritatea țării noastre este „efortul diplomatic pentru de-escaladare”.