Zeci de oameni, izolați în Neamț după ce viiturile au avariat singurul pod din zonă. Ambulanțele și pompierii nu pot ajunge la ei

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU

Aproximativ 45 de persoane din zona Pintic a comunei Grinţieş, județul Neamț, au rămas practic izolate după ce singurul pod de acces în zonă a fost avariat de viiturile provocate de ploile abundente, notează Agerpres.

Ambulanțele și mașinile de pompieri nu mai pot ajunge în cele 15 gospodării afectate, iar intervențiile de urgență se pot face deocamdată doar cu autovehicule de teren.

„În acest moment nu există acces pentru autospecialele de pompieri şi pentru ambulanţe, dar accesul se poate face cu autoturisme de teren. Aproximativ 15 gospodării în care se află 45 de persoane sunt afectate de starea acestui pod”, a transmis ISU Neamţ.

Primarul comunei Grinţieş a anunţat că va lua măsurile necesare pentru ca traficul pe podul afectat să fie reluat cât mai curând posibil.