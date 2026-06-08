Antena 3 CNN Actualitate Locale Zeci de oameni, izolați în Neamț după ce viiturile au avariat singurul pod din zonă. Ambulanțele și pompierii nu pot ajunge la ei

Zeci de oameni, izolați în Neamț după ce viiturile au avariat singurul pod din zonă. Ambulanțele și pompierii nu pot ajunge la ei

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 08:40 08 Iun 2026 Modificat la 08:40 08 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
isu2
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU

Aproximativ 45 de persoane din zona Pintic a comunei Grinţieş, județul Neamț, au rămas practic izolate după ce singurul pod de acces în zonă a fost avariat de viiturile provocate de ploile abundente, notează Agerpres.

Ambulanțele și mașinile de pompieri nu mai pot ajunge în cele 15 gospodării afectate, iar intervențiile de urgență se pot face deocamdată doar cu autovehicule de teren.

„În acest moment nu există acces pentru autospecialele de pompieri şi pentru ambulanţe, dar accesul se poate face cu autoturisme de teren. Aproximativ 15 gospodării în care se află 45 de persoane sunt afectate de starea acestui pod”, a transmis ISU Neamţ.

Primarul comunei Grinţieş a anunţat că va lua măsurile necesare pentru ca traficul pe podul afectat să fie reluat cât mai curând posibil.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: inundatii viituri Neamţ ISU Neamţ

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close