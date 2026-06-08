Un sat din Europa a câștigat peste 2 milioane de euro cu un singur radar. 6.000 de euro au fost încasați pentru fiecare locuitor

Colle Santa Lucia, un mic sat din Dolomiții italieni, a încasat peste 2 milioane de euro dintr-un singur radar.FOTO: Getty Images

Colle Santa Lucia, un mic sat din Dolomiții italieni, a încasat peste 2 milioane de euro dintr-un singur radar. Localitatea, care are aproximativ 300 de locuitori, a ajuns astfel la un record greu de imaginat, aproape 6.000 de euro încasați pentru fiecare locuitor.

Vacanțele în Italia pot deveni rapid costisitoare pentru șoferii care nu sunt atenți la viteză. Țara este una dintre cele cu cele mai multe radare din Europa, iar controversele pe această temă apar frecvent. Mulți șoferi acuză autoritățile locale că folosesc radarele mai ales ca sursă de venit, nu doar pentru siguranța rutieră, scrie hna.de.

Subiectul a devenit atât de sensibil încât și ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, a intervenit în disputa privind radarele. El a criticat folosirea excesivă a acestor dispozitive.

Datele transmise chiar de municipalități Ministerului de Interne și analizate de organizația pentru protecția consumatorilor Codacons arată că, în timp ce veniturile din radare au scăzut în cele mai mari 20 de orașe ale Italiei, localitățile mici continuă să încaseze sume importante, uneori de ordinul milioanelor de euro.

Colle Santa Lucia, o comună cu doar 300 de locuitori din zona Belluno, în regiunea Veneto, a obținut peste 2 milioane de euro între 2021 și 2025 cu ajutorul unui singur radar. Raportat la populație, suma înseamnă 5.989 de euro pentru fiecare locuitor.

Potrivit presei italiene, radarul a devenit una dintre cele mai importante surse de venit ale localității. Cazul a alimentat din nou dezbaterea privind rolul acestor dispozitive: sunt ele folosite în primul rând pentru prevenirea accidentelor sau pentru alimentarea bugetelor locale?

Noile reguli introduse după intervențiile lui Matteo Salvini au provocat anul trecut haos în unele zone

În Tirolul de Sud, autoritățile au scos temporar din funcțiune o parte dintre radare, iar acest lucru se vede și în statistici. La Bolzano, veniturile din amenzi au scăzut în 2025 cu 84,2%, potrivit Codacons. O scădere și mai mare a fost înregistrată la Trieste, unde încasările s-au redus cu 94,4%.

În alte orașe, însă, veniturile din radare au crescut puternic. La Ancona, încasările au urcat cu 116%, ajungând la 1,8 milioane de euro. Creșteri importante au fost raportate și la Genova, cu 54%, și la Cagliari, cu 42%.

Colle Santa Lucia nu este singura localitate care câștigă sume mari din radare. În Galatina, un oraș cu aproximativ 26.000 de locuitori din regiunea Lecce, în sudul Italiei, autoritățile au încasat 5,3 milioane de euro doar în 2025, folosind mai multe radare. Suma este mai mare decât cea obținută de unele mari orașe italiene din același tip de amenzi.

Un alt exemplu arată cât de profitabile pot deveni drumurile intens circulate pentru bugetele locale. Cinci comune aflate de-a lungul șoselei de stat Telesina, care leagă regiunile Campania și Molise, au încasat împreună 2,8 milioane de euro din amenzi aplicate cu ajutorul radarelor.

Per total, veniturile din radare ale celor mai mari 20 de orașe italiene au scăzut în 2025 cu 8,9%. Chiar și așa, acestea au ajuns în continuare la 56,5 milioane de euro.

Concluzia Codacons este că noile reguli privind radarele, introduse de guvernul condus de Giorgia Meloni, nu au oprit „furtuna amenzilor” pentru șoferi. Dimpotrivă, în multe localități mai mici, radarele continuă să fie o sursă importantă de bani pentru administrațiile locale.