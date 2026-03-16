Un apicultor și-a schimbat sexul pentru a beneficia de fonduri europene destinate femeilor

Manuel Garrido Baños, consilier socialist în orașul Carrión de los Condes, Spania, și-a schimbat legal sexul și este acum recunoscut ca femeie, deși și-a păstrat numele pe cartea de identitate. Decizia a fost luată în decembrie anul trecut și îi permite accesul la subvenții agricole destinate exclusiv femeilor apicultoare, în cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene, scrie ABC.

Garrido, care a fost numărul patru pe lista partidului său la ultimele alegeri, a declarat că nu înțelege de ce bărbații nu fac același lucru. El și-a anunțat schimbarea în mod public colegilor de consiliu și vecinilor din localitate, considerând-o un gest natural și, într-un fel, o formă de rebeliune față de norma promovată chiar de partidul său.

Consilierul a explicat că alegerea a fost influențată și de circumstanțe personale: „Tocmai am rămas singur, așa că am decis să îmi asigur opțiunile”. Folosind o comparație simplă, el spune că, dacă două opțiuni costă la fel și una e mai bună, „ar fi prostesc să nu o alegi pe cea mai bună”.

Pe lângă activitatea politică, Garrido este apicultor și deține o mică fabrică de miere. Schimbarea legală a sexului îi permite acum să acceseze subvențiile destinate femeilor apicultoare, un avantaj direct al legislației care îi recunoaște dreptul de autodeterminare a genului.

El admite că, deocamdată, nu a observat beneficii personale majore, dar este sigur că nu vor apărea nici dezavantaje. „Dacă un loc e mai bun și costă la fel, de ce să nu-l alegi?”, a insistat el.

Cum funcționează schimbarea de sex în Spania

Legea care i-a permis această schimbare a fost aprobată în februarie 2023, sub conducerea Ministerului Egalității, condus de Irene Montero. Aceasta permite persoanelor să își modifice sexul legal fără rapoarte medicale sau psihologice, necesitând doar o cerere, cartea de identitate, certificatul de naștere și dovada de reședință.

După depunerea cererii, solicitantul trebuie să se prezinte la registrul civil pentru a confirma intenția de schimbare. În această etapă, se poate alege și un nume nou, dar Manuel Garrido a decis să-și păstreze numele inițial.

Legea subliniază că identitatea unei persoane, incluzând numele și sexul, reprezintă o parte esențială a personalității, protejată de Constituție. Aceasta se bazează pe o decizie a Curții Constituționale din 2019 (STC 99/2019), care recunoaște dreptul cetățenilor de a lua decizii juridice asupra propriei identități.

Opoziția va propune modificarea legii

Recent, Partidul Popular a anunțat că va iniția o ofensivă parlamentară pentru a elimina posibilitatea de autodeterminare a genului în registrele civile. Opoziția invocă numeroase cazuri documentate de fraude legale și va propune modificarea legii pentru a permite schimbarea sexului în documentele oficiale doar cu rapoarte medicale, nu doar prin simpla declarație de voință, așa cum este acum permisă de la vârsta de 16 ani.