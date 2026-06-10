Ucraina va livra drone țărilor baltice și îi va instrui pe militarii acestor state cum să le folosească pentru apărarea antiaeriană

1 minut de citit Publicat la 10:02 10 Iun 2026 Modificat la 10:03 10 Iun 2026

Drone-interceptoare de fabricație ucraineană. Foto: Getty Images

Ucraina a semnat un acord de cooperare pentru producția de drone cu Letonia și o declarație de cooperare în domeniul apărării cu Estonia, informează Kyiv Independent.

Semnarea acestor acorduri a fost anunțată de președintele Volodimir Zelenski, după întâlnirile pe care liderul de la Kiev le-a avut cu prim-ministrul leton Andris Kulbergs și premierul eston Kristen Michal.

Acordul cu Letonia se concentrează pe producția de drone, partajarea tehnologiei și cooperarea în domeniul apărării, în timp ce declarația cu Estonia formalizează colaborarea în domenii precum dezvoltarea industriei de apărare și apărarea antiaeriană.

„După prima mea întâlnire cu noul prim-ministru al Letoniei, (Andris Kulbergs), am obținut un rezultat important pentru țările noastre: semnarea un acord privind dronele. Acestea sunt lucruri concrete pentru consolidarea apărării noastre comune și, la fel important, acest lucru înseamnă de asemenea că expertiza și experiența Ucrainei ajută la întărirea partenerilor noștri”, a spus Zelenski.

Premierul leton Andris Kulbergs a adăugat că noul acord va permite Letoniei să beneficieze de expertiza ucraineană în privința noilor tehnologii de drone și de instruirea specialiștilor ucraineni.

Acordul privind dronele va avea „beneficii reciproce în asigurarea unui spațiu aerian mai sigur în regiunea baltică și în consolidarea legăturilor economice și militare”, a declarat Kulbergs pe rețelele de socializare.

Ucraina și Estonia au semnat, de asemenea, o Declarație Comună privind Cooperarea Întărită în Domeniul Securității și Apărării.

„Vom aprofunda cooperarea industrială în domeniul apărării, vom învăța unii de la alții și vom întări împreună securitatea Europei,” a spus premierul eston Kristen Michal.