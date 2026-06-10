Cupa Mondială 2026: Pentru prima dată va fi folosită o minge cu AI, care trebuie încărcată înainte de fiecare meci

Cupa Mondială 2026 începe oficial de joi, 11 iunie. FOTO: Getty Images

Cel mai mare spectacol fotbalistic al planetei începe joi, 11 iunie. Mexic şi Africa de Sud dau startul celei mai mari cupe mondiale pe legendarul stadion Azteca. Cupa Mondială 2026 este cu totul inedită, inclusiv mingea cu care fotbaliştii vor juca reprezintă o premieră absolută: aceasta va sta la încărcat.

FIFA World Cup 2026 este aici. Doar o zi ne mai deaparte de startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei. Ne așteaptă un mondial record, cu mai multe echipe, meciuri şi goluri ca niciodată.

Mâine Mexicul și Africa de Sud dau start celui mai spectaculos mondial din istorie. Întâi de toate însă, până ca fotbaliștii să ajungă să dea cu piciorul în minge, aceasta va trebui să stea la încărcat. Concret, mingea trebuie încărcată înainte de meci.

Adidas Trionda este prima minge cu inteligență artificială (AI) folosită vreodată la un mondial. Va avea ascuns în interiorul ei un cip care va transmite în timp real fiecare mișcare a balonului pentru a obține o statistică exactă. Chiar mai important de atât, tehnologia va ajuta VAR-ul atunci când este vorba despre o decizie grea de ofsaid sau henț.

Încărcarea se produce wireless, în cam 90 de minute, iar autonomia este de vreo șase ore. Noutatea este adusă de implementarea tehnologiei Connected Ball, un sistem inovator cu cip montat lateral. Senzorul de mişcare funcţionează la 500Hz şi este amplasat într-un strat special creat în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale mingii.

Numele Trionda face trimitere la terminologia spaniolă - Tri, care semnifică trei, şi Onda care înseamnă valuri. Poartă de asemenea o simbolistică reprezentativă pentru fiecare ţară în parte: stea pentru SUA, frunză de arţar pentru Canada şi un vultur pentru Mexic.

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Meciurile spectacol din Canada, Statele Unite ale Americii și Mexic sunt, în exclusivitate, în universul Antena. World Cup 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play.

Grupele de la Cupa Mondială 2026, după jucarea barajelor din Europa

– Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

– Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

– Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

– Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

– Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao;

– Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

– Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

– Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

– Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

– Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

– Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

– Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.