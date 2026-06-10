Încep festivitățile de deschidere pentru CM2026: Tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială FIFA din SUA, Canada şi Mexic

Emblema FIFA World Cup 2026 pe stadionul din Kansas, SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Joi, pe 11 iunie, începe cea de-a 23-a ediţie a Cupei Mondiale FIFA, turneul internaţional de fotbal masculin organizat la fiecare patru ani cu participarea echipelor naţionale calificate din asociaţiile membre ale forului mondial al fotbalului (FIFA).

Turneul CM2026 se va desfăşura până la 19 iulie şi va fi găzduit de 16 oraşe din cele trei ţări organizatoare SUA, Canada şi Mexic, potrivit agenţiilor internaţionale de presă, transmite Agerpres.

Cine transmite în România la TV Cupa Mondială de fotbal 2026

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.

Primul turneu cu 48 de echipe

Este prima ediţie a Cupei Mondiale organizată în format extins cu 48 de echipe participante, faţă de 32 la turneele finale precedente. Totodată, este ediţia Cupei Mondiale organizată de mai multe ţări, similar celei din 2002, găzduită de Japonia şi Coreea de Sud.

Ideea extinderii turneului final al Cupei Mondiale a aparţinut mai întâi, în 2013, fostului preşedinte ale UEFA Michel Platini, iar în 2016 această propunere a fost împrumutată de actualul preşedinte ale forului mondial al fotbalului Gianni Infantino, potrivit Reuters.

Extinderea turneului la 48 de echipe a fost aprobată de FIFA la 10 ianuarie 2017, potrivit FIFA.com.

În 1998, a avut loc prima extindere a formatului de organizare a Cupei Mondiale, iar acum la turneul din America de Nord se înregistrează o extindere fără precedent cu un număr mare de echipe, cu 16 naţionale participante în plus faţă de cele şapte ediţii precedente desfăşurate.

Dosarul de candidatură

Candidatura comună a SUA, Canada şi Mexic a fost verificată din punct de vedere tehnic de către FIFA şi anunţată oficial de forul mondial al fotbalului la 10 aprilie 2017, chiar dacă în prealabil cele trei ţări îşi formulaseră intenţia avansării unui dosar individual de candidatură.

Dosarul comun de candidatură depus de SUA, Canada şi Mexic a fost aprobat, cu 134 de voturi favorabile, în defavoarea candidaturii Marocului, care a primit 65 de voturi, la cel de-al 68-lea Congres al FIFA desfăşurat la Moscova, la 13 iunie 2018.

Consiliul FIFA din 14 martie 2023 a aprobat desfăşurarea turneului la nivelul celor 12 grupe cu câte patru echipe fiecare, din care primele două din fiecare grupă şi următoarele opt cele mai bine clasate pe locul trei se califică în faza următoare a şaisprezecimilor turneului.

Aceasta este cea de-a doua ediţie găzduită de SUA după turneul din 1994, cea de-a treia Cupă Mondială în care Mexicul este ţară organizatoare, după cele din 1970 şi 1986, iar Canada asigură pentru întâia dată pe teritoriul său naţional meciuri ale turneului final masculin al FIFA.

Turneul final al Cupei Mondiale FIFA revine cu ediţia din acest an în emisfera nordică a planetei, care în mod tradiţional a găzduit turneul, după ce ediţia precedentă din 2022, a avut loc în emisfera sudică în Qatar.

FIFA a anunţat, la 16 iunie 2022, cele 16 oraşe gazdă ale turneului final, dintre care două în Canada (Toronto, Vancouver), trei în Mexic (Ciudad de Mexico, Monterrey, Guadalajara) şi unsprezece pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle).

Stadioane

Organizatorii au trebuit să acţioneze la opt dintre cele 16 stadioane cu gazon artificial, în vederea înlocuirii suprafeţei cu gazon natural sau hibrid pentru a face faţă temperaturilor şi condiţiilor meteo specifice sub directa supervizare a unor specialişti FIFA şi cu aportul unei echipe de la Universitatea de Stat din Michigan.

Patru dintre stadioane (Atlanta, Dallas, Houston şi Vancouver) sunt arene interioare care beneficiază de acoperiş retractabil, cu un sistem de climatizare controlată, iar stadionul din Los Angeles este în aer liber dar are un acoperiş transparent.

Finala turneului va fi găzduită de MetLife Stadium din East Rutherford, din New Jersey, aşa cum a anunţat FIFA la 4 februarie 2024.

Ciudad de Mexico este singurul oraş-capitală care va organiza meciuri la Cupa Mondială. Ottawa (Canada) şi Washington DC (SUA) se vor alătura altor capitale precum Bonn (Germania de Vest, în 1974) şi Tokyo (Coreea de Sud şi Japonia în 2002) care nu au găzduit meciuri la turneele finale.

Chiar dacă opt dintre zonele metropolitane, implicate în organizarea Cupei Mondiale 2026, au mai găzduit anterior meciuri la turneele finale (Dallas, Los Angeles, San Francisco Bay Area, New York/New Jersey, Boston în 1994; Guadalajara şi Ciudad de Mexico în 1970 şi în 1986; Monterrey în 1986), Estadio Azteca din Mexic este singurul stadion care a mai găzduit meciuri şi la turneele din 1970 şi din 1986.

Niciunul dintre stadioanele folosite de SUA la ediţia din 1994 nu va fi folosit la turneul din acest an.

Pentru respectarea prevederilor FIFA privind sponsorizarea stadioanelor, acestea vor folosi alte denumiri pe durata Cupei Mondiale faţă de cele cunoscute oficial în prezent.

Ceremoniile de deschidere încep mâine: Astăzi au loc trei concerte

Cupa Mondială 2026 va avea trei ceremonii de deschidere, câte una pentru fiecare ţară gazdă.

Astăzi, cu o zi înaintea deschiderii turneului, se desfăşoară concerte în trei oraşe reprezentative din cele trei ţări organizatoare ale Cupei Mondiale - Toronto (Fort York - Bentway), Ciudad de Mexico (Auditorio Nacional), Los Angeles (Crypto.com Arena), arată inside.fifa.com.

Ceremonia de deschidere din Mexic va avea loc la 11 iunie, pe Estadio Banorte, şi va include reprezentaţii ale trupei mexicane de rock Mana, ale interpreţilor mexicani Alejandro Fernández, Belinda şi Lila Downs, ale trupei mexicane Los Angeles Azules, interpretei sud-africane Tyla, Burna Boy din Nigeria, interpreţii columbieni J Balvin şi Shakira, precum şi interpretul venezuelean Danny Ocean.

Evenimentul de deschidere din Canada va avea loc la 12 iunie, la BMO Field din Toronto şi va include un spectacol în care vor cânta: interpreţii canadieni Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi şi William Prince, artista palestiniană Elyanna, artistul american născut în Bangladesh DJ Sanjoy şi artistul francez Vegedream.

În aceeaşi zi, ceremonia de deschidere din SUA va avea loc la SoFi Stadium din Los Angeles, unde vor cânta Katy Perry, rapperul american Future, interpreta thailandeză de rap şi membră a formaţiei Blackpink - Lisa, interpreta braziliană Anitta, cântăreţul nigerian de rap Rema şi cântăreaţa sud-africană Tyla.

În plus, două ceremonii speciale vor fi organizate la 4 iulie, pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a SUA, la Lincoln Financial Field din Philadelphia şi la NRG Stadium din Houston, indică NYTimes.com.

Meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal 2026 - Care sunt grupele

Tragerea la sorţi a configuraţiei grupelor turneului final s-a desfăşurat la 5 decembrie 2025, la Kennedy Center din Washington DC, la care a luat parte şi preşedintele american Donald J. Trump, distins de FIFA cu un premiu onorific pentru pace al forului mondial al fotbalului, care a generat controverse şi critici din partea organizaţiilor pentru drepturile omului.

Grupele Cupei Mondiale 2026 rezultate în urma tragerii la sorţi din decembrie 2025 sunt:

- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia;

- Grupa B: Canada, Bosnia şi Herţegovina, Qatar, Elveţia;

- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;

- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia;

- Grupa E: Germania, Curacao, Cote d'Ivoire, Ecuador;

- Grupa F: Ţările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia;

- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;

- Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay;

- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia;

- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;

- Grupa K: Portugalia, Uzbekistan, RD Congo şi Columbia;

- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.

Echipele naţionale ale ţărilor gazdă ale turneului, SUA, Canada şi Mexic, au fost calificate automat pe tabloul competiţional.

Capul Verde, Curacao, Iordania şi Uzbekistan îşi fac debutul la Cupa Mondială 2026.

Argentina este campioana en titre care-şi va apăra trofeul câştigat la ediţia din 2022 din Qatar.

Faza grupelor se desfăşoară de la 11 iunie până la 27 iunie.

Echipele clasate pe primele două locuri din fiecare grupă şi opt naţionale cel mai bine clasate din toate grupele merg mai departe în faza şaisprezecimilor de finală, de unde încep meciurile eliminatorii disputate într-o singură manşă.

Semifinalele se desfăşoară la Arlington (14 iulie) şi la Atlanta (15 iulie). Finala mică, disputată între cele două naţionale care au pierdut meciurile din semifinale pentru a stabili echipa de pe locul trei la finalul turneului, are loc la Miami Gardens (18 iulie).

Finala Cupei Mondiale 2026 se va desfăşura la East Rutherford din New Jersey la 19 iulie, fiind meciul cu numărul 104 care va încheia turneul.

Schimbări în arbitraj la CM2026 anunțate de FIFA

La 9 aprilie 2026, FIFA a anunţat lista cu cei 52 de arbitri, 88 de arbitri asistenţi şi 30 de arbitri video ai turneului, indică FIFA.com.

La Consiliul FIFA de la Vancouver (Canada), din 29 aprilie 2026, FIFA a anunţat o uşoară modificare a regulilor jocului de fotbal. Astfel, orice jucător care îşi va acoperi gura în timpul „unei confruntări” cu un adversar ar putea primi un cartonaş roşu, conform AFP. Această nouă regulă vine în urma controversei stârnite în februarie, când jucătorul argentinian Gianluca Prestianni (Benfica) a fost acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa brazilianului Vinicius Jr (Real Madrid) în timp ce îşi acoperea gura în timpul unui meci din Liga Campionilor.

De asemenea, va fi arătat un cartonaş roşu oricărui jucător care va părăsi terenul pentru a protesta împotriva unei decizii de arbitraj. Măsură a fost adoptată după scandalul din timpul finalei Cupei Africii pe Naţiuni de la începutul acestui an, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul de la Rabat după ce Marocului i s-a acordat o lovitură de pedeapsă în minutele adiţionale ale jocului.

În plus, potrivit FIFA, un cartonaş galben primit în faza grupelor Cupei Mondiale va fi şters la începutul fazelor eliminatorii de după grupe, iar avertismentele vor fi din nou resetate la zero după sferturile de finală.

Festivaluri pentru fani

Pentru atragerea unui număr considerabil de suporteri, la turneul final din America de Nord, FIFA organizează festivaluri în oraşe din cele trei naţiuni gazdă, unde vor fi proiectate meciurile pe ecrane gigant şi vor avea loc sesiuni live de divertisment.

Printre locaţiile confirmate pentru găzduirea acestor festivaluri se numără: Liberty State Park din Jersey City, Fairmount Park din Philadelphia, Fort York şi The Bentway din Toronto, Centennial Olympic Park din Atlanta, East Downtown Houston.

De asemenea, FIFA a anunţat organizarea în colaborare cu executivul Canadei a unei serii de evenimente intitulate ''Canada Celebrates'' pentru promovarea turneului în 38 de locaţii din 34 de comunităţi de pe teritoriul canadian, arată https://inside.fifa.com/.

Mascotele: Elan, jaguar și un vultur pleșuv

Elanul Maple, reprezentând Canada, Jaguarul Zayu, pentru Mexic, şi Vulturul pleşuv Clutch, simbolul Statelor Unite, sunt mascotele reprezentative ale turneului final, fiind anunţate la 25 septembrie 2025, indică FIFA.com.

Au fost schiţate purtând coloristica specific naţională şi cu scopul de a reflecta moştenirea culturală a fiecăreia dintre cele trei ţări gazdă ale Cupei Mondiale.

Elanul Maple face trimitere la postul de portar într-o echipă de fotbal, jaguarul Zayu îndeplineşte rolul ofensiv de atacant, simbolizând agilitate, putere şi mândrie culturală, iar vulturul pleşuv Clutch, un mijlocaş central versatil, transmite curaj, capacitate de coordonare şi unitate, potrivit ESPN.com şi NYTimes.com.

Mingea oficială

Partenerul oficial Adidas asigură, la turneul final al Cupei Mondiale 2026, balonul oficial de joc intitulat Adidas Trionda, cu o coloristică ce îmbină reprezentarea celor trei ţări gazdă - roşu, verde şi albastru, precum şi un val alb care le conectează pe toate trei.

Numele Trionda face trimitere la terminologia spaniolă - Tri, care semnifică trei, şi Onda care înseamnă valuri. Poartă de asemenea o simbolistică reprezentativă pentru fiecare ţară în parte: stea pentru SUA, frunză de arţar pentru Canada şi un vultur pentru Mexic.

Noutatea este adusă de implementarea tehnologiei Connected Ball, un sistem inovator cu cip montat lateral. Senzorul de mişcare funcţionează la 500Hz şi este amplasat într-un strat special creat în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale mingii.

Tehnologia oferă informaţii detaliate despre fiecare mişcare a mingii, trimiţând date precise în timp real către sistemul video de arbitraj VAR, arată ADIDAS.com.

Melodia turneului

La 17 mai 2023, a fost lansată melodia tematică oficială a Cupei Mondiale 2026, fiind vorba despre o melodie instrumentală de 2 minute intitulată simplu Melodia Temă a Cupei Mondiale 2026, scrisă de compozitorul american din Chicago, Zachary Aaron Golden.

Melodia este parte dintr-un album cu mai multe cântece dedicate turneului final.

Pelicule de promovare

La 7 mai 2026, partenerul oficial al turneului, compania Adidas, a dat publicităţii în mediul online un scurtmetraj de 5 minute de promovare a turneului - ''Backyard Legends: the Greatest Football Story Ever Told'', arată TheWrap.com.

În 4 iunie 2026, compania americană Nike a distribuit în online prin canalul său de pe platforma YouTube producţia de scurtmetraj de 6 minute - ''Rip The Script''.

Premiile în bani: Cât va câștiga campioana mondială la fotbal din 2026

La 29 aprilie, Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat majorarea cu 15% a premiilor totale în bani pentru Cupa Mondială din 2026, fiind vorba de 871 de milioane de dolari, faţă de 727 de milioane anunţate iniţial, în decembrie 2025, conform deciziei luate de Consiliul FIFA, întrunit la Vancouver, Canada, potrivit AFP.

Astfel, subvenţia pentru „pregătirea turneului” a crescut de la 1,5 milioane dolari la 2,5 milioane dolari, iar subvenţia pentru „participare” de la 9 milioane dolari la 10 milioane dolari. Sumele alocate pentru sprijinirea delegaţiilor şi biletele distribuite acestora au fost, de asemenea, majorate.

Premiile în bani ale turneului fuseseră deja majorate cu un cuantum de 50% faţă de cele distribuite la ediţia din Qatar în 2022.

Câştigătoarea Cupei Mondiale va pleca după finala de la New Jersey, din 19 iulie, cu 50 de milioane de dolari.

Programul complet al meciurilor Cupei Mondiale

Programul complet din această vară a celei mai prestigioase competiții din fotbal, Cupa Mondială, este următorul:

Etapa 1: 11-18 iunie

Joi, 11 iunie

Grupa A: Mexic vs Africa de Sud, ora 22:00 - Mexico City, Mexic

Vineri, 12 iunie

Grupa A: Coreea de Sud vs Cehia, ora 05:00 - Guadalajara, Mexic

Grupa B: Canada vs Bosnia, ora 22:00 - Toronto, Canada

Sâmbătă, 13 iunie

Grupa D: SUA vs Paraguay, ora 04:00 - Los Angeles, SUA

Grupa B: Qatar vs Elveția, ora 22:00 - Santa Clara (San Francisco), SUA

Duminică, 14 iunie

Grupa C: Brazilia vs Maroc, ora 01:00 - New Jersey, SUA

Grupa C: Haiti vs Scoția, ora 04:00 - Foxborough (Boston), SUA

Grupa D: Australia vs Turcia, ora 07:00 - Vancouver, Canada

Grupa E: Germania vs Curaçao, ora 20:00 - Houston, SUA

Grupa F: Olanda vs Japonia, ora 23:00 - Arlington (Dallas), SUA

Luni, 15 iunie

Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, ora 02:00 - Philadelphia, SUA

Grupa F: Suedia vs Tunisia, ora 05:00 - Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa H: Spania vs Capul Verde, ora 19:00 - Atlanta, SUA

Grupa G: Belgia vs Egipt, ora 22:00 - Seattle, SUA

Marți, 16 iunie

Grupa H: Arabia Saudită vs Uruguay, ora 01:00 - Miami, SUA

Grupa G: Iran vs Noua Zeelandă, ora 04:00 - Los Angeles, SUA

Grupa I: Franța vs Senegal, ora 22:00 - New Jersey, SUA

Miercuri, 17 iunie

Grupa I: Irak vs Norvegia, ora 01:00 - Foxborough (Boston), SUA

Grupa J: Argentina vs Algeria, ora 04:00 - Kansas City, SUA

Grupa J: Austria vs Iordania, ora 07:00 - Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa K: Portugalia vs DR Congo, ora 20:00 - Houston, SUA

Grupa L: Anglia vs Croația, ora 23:00 - Arlington (Dallas), SUA

Joi, 18 iunie

Grupa L: Ghana vs Panama, ora 02:00 - Toronto, Canada

Grupa K: Uzbekistan vs Columbia, ora 05:00 - Mexico City, Mexic

Etapa a 2-a: 18-24 iunie

Joi, 18 iunie

Grupa A: Cehia vs Africa de Sud, ora 19:00 - Atlanta, SUA

Grupa B: Elveția vs Bosnia, ora 22:00 - Los Angeles, SUA

Vineri, 19 iunie

Grupa B: Canada vs Qatar, ora 01:00 - Vancouver, Canada

Grupa A: Mexic vs Coreea de Sud, ora 04:00 - Guadalajara, Mexic

Grupa D: SUA vs Australia, ora 22:00 - Seattle, SUA

Sâmbătă, 20 iunie

Grupa C: Scoția vs Maroc, ora 01:00 - Foxborough (Boston), SUA

Grupa C: Brazilia vs Haiti, ora 04:00 - Philadelphia, SUA

Grupa D: Turcia vs Paraguay, ora 07:00 - Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa F: Olanda vs Suedia, ora 20:00 - Houston, SUA

Grupa E: Germania vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 - Toronto, Canada

Duminică, 21 iunie

Grupa E: Ecuador vs Curaçao, ora 03:00 - Kansas City, SUA

Grupa F: Tunisia vs Japonia, ora 07:00 - Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa H: Spania vs Arabia Saudită, ora 19:00 - Atlanta, SUA

Grupa G: Belgia vs Iran, ora 22:00 - Los Angeles, SUA

Luni, 22 iunie

Grupa H: Uruguay vs Capul Verde, ora 01:00 - Miami, SUA

Grupa G: Noua Zeelandă vs Egipt, ora 04:00 - Vancouver, Canada

Grupa J: Argentina vs Austria, ora 20:00 - Arlington (Dallas), SUA

Marți, 23 iunie

Grupa I: Franța vs Irak, ora 00:00 - Philadelphia, SUA

Grupa I: Norvegia vs Senegal, ora 03:00 - Toronto, Canada

Grupa J: Iordania vs Algeria, ora 06:00 - Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa K: Portugalia vs Uzbekistan, ora 20:00 - Houston, SUA

Grupa L: Anglia vs Ghana, ora 23:00 - Foxborough (Boston), SUA

Miercuri, 24 iunie

Grupa L: Panama vs Croația, ora 02:00 - Foxborough (Boston), SUA

Grupa K: Columbia vs DR Congo, ora 05:00 - Guadalajara, Mexic

Etapa a 3-a: 24-28 iunie

Miercuri, 24 iunie

Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 - Vancouver, Canada

Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00 - Seattle, SUA

Joi, 25 iunie

Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 - Atlanta, SUA

Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 - Miami, SUA

Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 - Mexico City, Mexic

Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 - Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 - Philadelphia, SUA

Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 - New Jersey, SUA

Vineri, 26 iunie

Grupa F: Japonia vs Suedia, ora 02:00 - Arlington (Dallas), SUA

Grupa F: Tunisia vs Olanda, ora 02:00 - Kansas City, SUA

Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 - Los Angeles, SUA

Grupa D: Paraguay vs Australia, ora 05:00 - Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 - Foxborough (Boston), SUA

Grupa I: Senegal vs Irak, ora 22:00 - Toronto, Canada

Sâmbătă, 27 iunie

Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită, ora 03:00 - Houston, SUA

Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 - Guadalajara, Mexic

Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia, ora 06:00 - Vancouver, Canada

Grupa G: Egipt vs Iran, ora 06:00 - Seattle, SUA

Duminică, 28 iunie

Grupa L: Panama vs Anglia, ora 00:00 - New Jersey, SUA

Grupa L: Croația vs Ghana, ora 00:00 - Philadelphia, SUA

Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 - Miami, SUA

Grupa K: DR Congo vs Uzbekistan, ora 02:30 - Atlanta, SUA

Grupa J: Algeria vs Austria, ora 05:00 - Kansas City, SUA

Grupa J: Iordania vs Argentina, ora 05:00 - Arlington (Dallas), SUA

Șaisprezecimi (16-imi): 28 iunie - 3 iulie

Duminică, 28 iunie

22:00 - Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Luni, 29 iunie

20:00 - Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA

23:30 - Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA

Marți, 30 iunie

04:00 - Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

20:00 - Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA

Miercuri, 1 iulie

00:00 - Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA

04:00 - Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic

19:00 - Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA

23:00 - Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

03:00 - Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA

04:00 - Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Vineri, 3 iulie

02:00 - Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

06:00 - Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada

21:00 - Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 - Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA

04:30 - Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada

Optimi de finală: 4-7 iulie

Sâmbătă, 4 iulie

20:00 - Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 - Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

00:00 - Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 - Philadelphia, SUA

01:00 - Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 - New York City, SUA

Luni, 6 iulie

03:00 - Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 - Mexico City, Mexic

22:00 - Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 - Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

03:00 - Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 - Seattle, SUA

19:00 - Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 - Atlanta, SUA

23:00 - Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 - Vancouver, Canada

Sferturi de finală: 9-12 iulie

Joi, 9 iulie

23:00 - Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 - Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

22:00 - Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 - Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

00:00 - Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 - Miami - SUA

04:00 - Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 - Kansas - SUA

Semifinale: 14-15 iulie

Marți, 14 iulie

22:00 - Învingător SF1 vs Învingător SF2 - Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

22:00 - Câștigătorul SF3 vs Câștigătorul SF4 - Atlanta - SUA

Finala mică: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

00:00 - Învins Semifinala 1 vs Învins Semifinală 2 - Miami, SUA

Marea finală: 19 iulie

Duminică, 19 iulie

22:00 - Învingătoarea Semifinalei 1 vs Învingătoarea Semifinalei 2 - New York, SUA - New Jersey Stadium

Prin urmare, fanii fotbalului știu acum cine transmite la TV Cupa Mondială de fotbal 2026 și pe ce canale vor fi blocate aparatele în următoarele cinci săptămâni.