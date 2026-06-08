AFP: Cupa Mondială 2026, o competiţie extraordinară cu 48 de echipe, începe într-o perioadă dominată de tensiuni geopolitice

Fiecare gazdă de la CM 2026 va avea dreptul la ceremonia sa de deschidere. Foto: Getty Images

Lumea fotbalului îşi ţine respiraţia în timp ce se apropie startul Cupei Mondiale din 2026, o competiţie extraordinară cu 48 de participante şi o organizare fără precedent în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada), în contextul unor tensiuni geopolitice şi al războiului din Iran care afectează pregătirile pentru turneu, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Cea de-a 23-a ediţie a acestui eveniment cvadrienal va începe joi cu meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud, pe emblematicul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Meciul va fi precedat de un spectacol de 15 minute, cu o prestaţie a superstarului columbian Shakira, care se va alătura cântăreţului nigerian Burna Boy pentru a interpreta imnul Cupei Mondiale, "Dai Dai".

Fiecare gazdă va avea dreptul la ceremonia sa, Toronto preluând ştafeta în ziua următoare înaintea meciului Canada - Bosnia, urmată de Los Angeles pe 13 iunie, ca preludiu la întâlnirea dintre Statele Unite şi Paraguay.

O mostră dintr-un eveniment plasat de FIFA sub semnul spectacolului şi divertismentului, preşedintele organismului, Gianni Infantino, promiţând "104 Super Bowl-uri" pentru a face din fiecare meci un eveniment care să combine sportul, strălucirea şi glamourul, în marea tradiţie a entertainment-ului american.

Finala, care va stabili succesoarea Argentinei lui Lionel Messi, care va avea loc pe 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford (New Jersey), va fi punctul culminant cu un spectacol la pauză, o premieră pentru o Cupă Mondială.

SUA găzduiesc 78 de meciuri

O Cupă Mondială a tuturor recordurilor şi superlativelor, unde Statele Unite ale lui Donald Trump îşi vor lua partea leului (78 de meciuri din 104), turneul ar trebui să permită FIFA să încaseze venituri enorme (8,9 miliarde de dolari numai pentru anul 2026, 13 miliarde de dolari pentru ciclul său 2023-2026).

Rămâne de văzut succesul popular al competiţiei. În mijlocul controverselor legate de preţurile exorbitante ale biletelor, mai puţin de 30% dintre adulţii americani spun că sunt interesaţi de Cupa Mondială, potrivit unui sondaj publicat pe 2 iunie.

Aşteptând mingea pe teren joi, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Azteca şi apoi pe celelalte 15 stadioane ale competiţiei (11 în Statele Unite, 3 în Mexic, 2 în Canada), echipele încep să se instaleze în taberele de bază şi să facă ultimele ajustări în timpul meciurilor amicale. Atenţia este concentrată în principal asupra Iranului, în contextul războiului declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene.

Incertitudinea domneşte încă în privinţa condiţiilor de acces în Statele Unite pentru echipa Melli, deja obligată să se stabilească în Tijuana, Mexic, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum fusese planificat iniţial, din cauza refuzului autorităţilor americane de a elibera vize de lungă durată.

Echipa naţională a Iranului, care a aterizat duminică la Tijuana, urmează să joace cele trei meciuri din primul tur în Statele Unite (Los Angeles şi Seattle), cu care Republica Islamică nu mai întreţine relaţii diplomatice de la criza ostaticilor de la ambasada americană din Teheran, în 1980. Cu toate acestea, în timp ce jucătorii şi personalul au primit vizele, aproximativ cincisprezece persoane însoţitoare nu au obţinut preţiosul document, inclusiv preşedintele federaţiei iraniene Mehdi Taj, care a servit în cadrul Gardienilor Revoluţiei, o organizaţie considerată teroristă de Washington.

Irakul s-a confruntat, de asemenea, cu obstacole administrative la sosirea în Statele Unite şi este afectat de conflictul din Orientul Mijlociu şi de politicile de securitate şi anti-imigraţie ale administraţiei Trump. Potrivit ziarului The Guardian, atacantul vedetă Aymen Hussein de la Mesopotamian Lions a fost reţinut timp de aproape şapte ore sâmbătă la sosirea sa la Chicago, în timp ce fotografului oficial al echipei, Talal Salah, i s-a refuzat intrarea în ciuda faptului că deţinea o viză valabilă.

Vedetele vin cu probleme medicale

Dintr-o perspectivă pur sportivă, întrebările şi îngrijorările legate de condiţia fizică a mai multor vedete se disipează treptat. Legenda argentiniană Lionel Messi, care a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile stâng, este "mult mai bine", potrivit selecţionerului campioanei en-titre, Lionel Scaloni, şi ar putea evolua câteva minute împotriva Islandei, marţi, într-un meci amical la Auburn (Alabama).

Tânărul spaniol Lamine Yamal, care a fost mult timp afectat de o accidentare la coapsa stângă, va fi apt pentru primul meci al campioanei Europei, împotriva Capului Verde, pe 16 iunie, a declarat duminică selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente.

Cât despre Neymar, care se reface după o accidentare la gambă, el ar putea relua antrenamentele săptămâna aceasta, a declarat vineri selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti.