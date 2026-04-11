Grupa D de la Mondialul 2026: Cine sunt favoriții și ce surprize se află în cursa pentru şaisprezecimi

Echipa Naţională de fotbal a României a fost la un pas de visul mondial, dar a rămas în afara tabloului final. În grupa în care "tricolorii" puteau lupta pentru un loc în şaisprezecimi, spectacolul este garantat: Statele Unite, Paraguay, Australia și Turcia se duelează pentru un loc în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026. Mondialul din 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic, va fi transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Statele Unite ale Americii participă pentru a 12 oară la un turneu final. Este a doua oară când se întâmplă în calitate de gazde după turneul din 1994, turneu de care ne amintim cu drag graţie performanţelor obţinute de generaţia de aur a naţionalei României.

Statele Unite au reuşit să ajungă până în semifinalele turneului la prima ediţie din 1930, o performanţă pe care americanii speră să o repete în acest an.

Paraguay participă pentru a noua oară la o cupă mondială şi speră să-şi egaleze performanţa din 2010, atunci când a ajuns până în sferturile competiţiei. Eventuala câştigătoare a turneului, Spania, a eliminat-o atunci. De menţionat, Paraguay va găzdui peste patru ani un meci al cupei mondiale 2030, competiţie care se vede exclusiv în universul Antena.

Australia este cea mai slab cotată echipă care participă la acest turneu potrivit clasamentului FIFA. Australienii nu se lasă descurajaţi însă, mai ales că la ultimul turneu au fost eliminaţi la limită de eventuala câştigătoare, Argentina.

Turcia pleacă din postura de favorită clară a grupei D. Elevii lui Montela au obţinut calificarea la a treia Cupă Mondială din istoria naţionalei după ce au trecut de România şi de Kosovo la baraj. În 2002, când au participat ultima dată la World Cup, turcii au obţinut locul trei, câştigând finala mică împotriva Coreei de Sud.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao;

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

