Grupa F la CM 2026: Olanda este marea favorită, însă Japonia și Suedia pot produce surpriza

Mondialul din 2026, transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Sursa foto: Getty Images

Cupa Mondială FIFA 2026 se apropie de start, iar Grupa F se anunță una dintre cele mai interesante ale competiției, cu Țările de Jos în rol de favorită, dar și cu Japonia, Suedia și Tunisia pregătite să producă surprize. Mondialul din 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic.

"Portocala Mecanică", denumirea sub care este cunoscută naționala Țărilor de Jos, este favorita Grupei F a Cupei Mondiale. Alături de Olanda, în grupa F se află Japonia, Suedia şi Tunisia. Este a 12-a oară când Ţările de Jos participă la FIFA World Cup 2026. Este considerată cea mai bună naţională care nu a câştigat niciodată trofeul, pierzând toate cele trei finale în care a jucat.

Japonia participă participă pentru a opta oară la Cupa Mondială şi speră să treacă în premieră de optimile competiţiei. Niponii au găzduit turneul în 2002 alături de Coreea de Sud.

Suedia este un nume care le trezeşte cu siguranţă amintiri neplăcute microbiştilor români. Suedezii au încheiat visul generaţiei de aur în 1994, atunci când au obţinut locul al treilea în competiţie. Cea mai bună clasare rămâne însă finala din 1958, pierdută împotriva Braziliei lui Pelé.

Tunisia participă pentru a şaptea oară la Cupa Mondială şi speră să iasă în premieră din grupe. Chiar şi aşa tunisienii vor rămâne mereu în istorie drept prima echipă africană care a reuşit să câştige o partidă la World Cup. Se întâmpla în 1978, împotriva Mexicului.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.