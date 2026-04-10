Brazilia este favorită clară în grupa C de la CM 2026. A câştigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu din fotbal

FIFA World Cup TM 2026 va fi un eveniment unic, marcând prima ediție cu 48 de echipe și 104 meciuri.

Cupa Mondială 2026 se apropie, iar analiza grupelor continuă în așteptarea celui mai spectaculos eveniment sportiv al planetei. În grupa C avem o favorită clară: Brazilia lui Ancelotti, care nu acceptă altceva înafară de primul loc dintr-o grupă cu Maroc, Haiti şi Scoţia. Mondialul din 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic, va fi transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Brazilia este cea mai titrată reprezentativă din istoria competiţiei. A câştigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu din fotbal, ultima dată în 2002, şi este singura echipă care nu a lipsit niciodată de la turneul final. Trei dintre aceste trofee au fost ridicate de legendarul Pele, considerat de mulţi cel mai mare jucător din istoria sportului rege.

Marocul participă pentru a şaptea oară la World Cup. În urmă cu patru ani, marocanii au ajuns în semifinale, obţinând astfel cea mai mare performanţă din istorie pentru o echipă Africană. Este campioana en titre a Africii. De menţionat este ca Maroc va găzdui alături de Spania şi Portugalia ediţia din 2030, campionat care se vede de asemenea în exclusivitate în universul Antena.

Haiti este a doua cea mai slab cotată participantă la World Cup potrivit FIFA. S-a calificat doar pentru a doua oară în istorie la Cupa Mondială, după o pauză de 52 de ani.

Scoţia nu a mai participat la un turneu final din acelaşi an ca România, respectiv 1998. Anul acesta însă, scoţienii încheie seceta şi ajung pentru a noua oară la un mondial. Aceştia speră să treacă în premieră de faza grupelor.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao;

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

