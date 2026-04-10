Brazilia este favorită clară în grupa C de la CM 2026. A câştigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu din fotbal

Cupa Mondială 2026 se apropie, iar analiza grupelor continuă în așteptarea celui mai spectaculos eveniment sportiv al planetei. În grupa C avem o favorită clară: Brazilia lui Ancelotti, care nu acceptă altceva înafară de primul loc dintr-o grupă cu Maroc, Haiti şi Scoţia. Mondialul din 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic.
Brazilia este cea mai titrată reprezentativă din istoria competiţiei. A câştigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu din fotbal, ultima dată în 2002, şi este singura echipă care nu a lipsit niciodată de la turneul final. Trei dintre aceste trofee au fost ridicate de legendarul Pele, considerat de mulţi cel mai mare jucător din istoria sportului rege.
Marocul participă pentru a şaptea oară la World Cup. În urmă cu patru ani, marocanii au ajuns în semifinale, obţinând astfel cea mai mare performanţă din istorie pentru o echipă Africană. Este campioana en titre a Africii. De menţionat este ca Maroc va găzdui alături de Spania şi Portugalia ediţia din 2030, campionat care se vede de asemenea în exclusivitate în universul Antena.
Haiti este a doua cea mai slab cotată participantă la World Cup potrivit FIFA. S-a calificat doar pentru a doua oară în istorie la Cupa Mondială, după o pauză de 52 de ani.
Scoţia nu a mai participat la un turneu final din acelaşi an ca România, respectiv 1998. Anul acesta însă, scoţienii încheie seceta şi ajung pentru a noua oară la un mondial. Aceştia speră să treacă în premieră de faza grupelor.
Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;
- Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;
- Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao;
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;
- Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;
- Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.
Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.
