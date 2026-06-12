O țară a anunțat că reduce prețurile la bere cu peste 20% ca gest de suport pentru Cupa Mondială 2026

<1 minut de citit Publicat la 15:08 12 Iun 2026 Modificat la 15:08 12 Iun 2026

Bere și gustări pentru suporteri de fotbal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ecuadorul a primit o veste menită să aducă suporterilorun moment de respiro și optimism. Președintele Daniel Noboa a anunțat joi reducerea prețului la bere pe durata Cupei Mondiale 2026, potrivit SuperSport.

Anunțul a fost făcut în timpul inaugurării unui proiect rutier din provincia Guayas, una dintre regiunile de coastă afectate de luptele pentru influență dintre grupările criminale rivale.

„Vom elimina Taxa pe Consumul Special pentru toate băuturile consumate cu moderație, inclusiv berea, pe durata Campionatului Mondial. În acest fel, prețul berii va scădea cu peste 20%”, a declarat Noboa, afirmație primită cu aplauze.

Măsura se aplică și vinului, însă berea rămâne cea mai populară băutură alcoolică în statul andin.

Ecuador se pregătește să participe la a cincea sa ediție de Cupă Mondială, urmând să debuteze duminică împotriva selecționatei Coastei de Fildeș.

Îmbrăcat într-un tricou galben al echipei naționale, președintele a subliniat că „toată lumea este deja mai concentrată pe fotbal decât pe orice altceva” și s-a arătat optimist, afirmând că naționala „va merge foarte departe” în competiție.