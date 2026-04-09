Grupa B de la CM 2026: Elveţia şi Canada se luptă, teoretic, pentru locul 1. Bosnia poate emite şi ea pretenţii măcar pentru locul 2

FIFA World Cup TM 2026 va fi un eveniment unic, marcând prima ediție cu 48 de echipe și 104 meciuri

Se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea Cupei Mondiale 2026. Cel mai aşteptat turneu sportiv al lumii este organizat în Statele Unite, Canada şi Mexic şi se vede în această vară exclusiv în universul Antena. În grupa B de la CM 2026, regăsim: Canada, Bosnia şi Herţegovina, Qatar şi Elveţia.

Canada se află abia la a treia participare la mondial şi a obţinut-o automat fiind gazdă a turneului. De altfel în acest an ţara din America de Nord devine cea de-a 19-a gazdă din istoria turneului. Canadienii nu au trecut niciodată de faza grupelor, dar au mari speranţe în acest an, mai ales dacă ţinem cont de avantajul terenului propriu.

Bosnia Herţegovina se califică doar pentru a doua oară la turneul final după căderea Iugoslaviei în 1992. Este o echipă cu care România are amintiri neplăcute, întrucât ne-a bătut de două ori în campania de calificări. Ulterior, a realizat de altfel una dintre cele mai mari surprize în urmă cu o săptămână când l-a barajul de calificare a învins Italia la penaltiuri. Calificarea a fost sărbătorită de o ţară întreagă.

Dacă alături de bosniaci avem amintiri neplăcute, cu elveţienii este total opusul. Ne amintim că "Generaţia de suflet" a câştigat grupa de calificare la ultimul European în care se afla şi Elveţia. Elveţienii participă astfel pentru a 13-a oară la un Mondial, iar cea mai bună clasare a fost obţinută în 1954, atunci când au şi găzduit competiţia şi au ajuns până în sferturi.

Qatar participă doar pentru a doua oară la Cupa Mondială. Prima dată a fost de altfel în urmă cu patru ani, atunci când a găzduit competiţia câştigată de Argentina într-un meci de infarct cu Franţa. Ne amintim de acel turneu şi pentru că a fost unul dintre cele mai controversate din istorie. Qatarezii au fost aspru criticaţi pentru încălcările drepturilor omului. Undeva la 500 de migranţi şi-ar fi pierdut viaţa construind stadioanele pe care s-a desfăşurat competiţia.

Dacă e să rămânem cu ceva însă după ultimul Mondial, este cu spectacolul competiţiei. Iar anul acesta se anunţă o cursă cel puţin la fel de strânsă pentru cel mai râvnit trofeu din sport.

