Atacantul bosniac Ermedin Demirovic va oferi bere gratis pentru toți fanii, pentru calificarea la CM 2026. Îl costă 300.000 de euro

Fotbalistul Ermedin Demirovic a promis că, dacă echipa națională a Bosniei se califică, va cumpăra câte o bere pentru toți fanii săi. Sursa foto: Getty Images

Înainte de calificările pentru Cupa Mondială 2026, atacantul bosniac Ermedin Demirovic a promis că le va oferi bere gratis tuturor fanilor lui Stuttgart, echipa sa de club, prezenți pe stadion la primul meci jucat după calificări, dacă echipa sa națională se va califica la Campionatul Mondial.

„Dacă reușim să ne calificăm, vă jur: voi cumpăra băuturi pentru tot Stuttgart-ul. Băuturi pe cheltuiala mea pentru toți fanii. Ar fi o nebunie completă”, au fost cuvintele atacantului.

Și, după ce a învins mai întâi Țara Galilor și apoi Italia în noaptea magică de la Zenica , visul Bosniei de a juca la Campionatul Mondial s-a împlinit, iar la finalul meciului, Demirovic a fost întrebat cum și-ar fi gestionat celebra promisiune, relatează Corriere della Sera.

„Am spus că o voi face și sunt un om de cuvânt. Voi cumpăra berea. Probabil mă va costa mult, dar este ceva ce voi face din tot sufletul după o astfel de realizare. Stuttgart, băuturile sunt din partea mea!”, a reiterat fotbalistul, care are în spate o carieră internațională remarcabilă la cluburi precum Leipzig, Alaves, Sochaux, Almeria, St. Gallen, Freiburg, Augsburg și, bineînțeles, Stuttgart. Vorbind apoi despre meciul împotriva Italiei, câștigat la penalty-uri, Demirovic evident nu și-a putut stăpâni bucuria pentru rezultat. „Este ireal, sunt fără cuvinte și mi-am pierdut vocea”, a mărturisit atacantul. „Am jucat foarte bine și merităm 100% să mergem la Cupa Mondială. Ceea ce am realizat pentru țara noastră nu a fost încă pe deplin înțeles.”

Fotbalistul a subliniat importanţa momentului şi în postarea sa de pe Instagram, în care sărbătorea această etapă istorică. „Cupa Mondială, venim! Când visele copilăriei devin realitate! Să arătăm lumii cine suntem! ”, acesta a fost comentariul care a însoţit postarea.

Însă promisiunea berii s-ar putea dovedi costisitoare pentru Demirovic. Având în vedere că publicul mediu la MHPArena din Stuttgart este de 60.000 de persoane și că o bere costă în jur de 5 euro, nota de plată ar trebui să fie în jur de 300.000 de euro.