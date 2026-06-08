O primăriță provoacă rumoare în Japonia, după ce a anunțat că-și ia concediu maternal. Legislația nu prevede o astfel de situație

Shoko Kawata, primarul localității Yawata, prefectura Kyoto, Japonia. Foto: Profimedia Images

Cea mai tânără femeie aleasă primar în Japonia face istorie în această țară prin decizia de a-și lua concediu maternal. Shoko Kawata, în vârstă de 35 de ani, a fost aleasă primar în orașul Yawata, prefectura Kyoto, și se află acum în centrul unei ample dezbateri naționale, după ce a anunțat că va pleca în concediu maternal la nașterea primul său copil, informează CNN.

Kawata a fost aleasă în funcția de primar în 2023 și urmează să nască la jumătatea lunii septembrie a acestui an. Ea va avea 16 săptămâni de concediu maternal - 8 săptămâni înainte de naștere și alte 8 săptămâni după naștere.

În Japonia, concediul maternal e reglementat pentru angajații publici dar nu există încă un cadru legal care să reglementeze clar o astfel de situație în cazul oficialilor aleși în funcții publice.

Shoko Kawata și-a exprimat speranța că decizia pe care a luat-o să reprezinte un „element catalizator pentru schimbarea sistemului”, într-un moment în care Japonia se confruntă cu o scădere accentuată a ratei natalității și cu un sistem politic „patriarhal” în care diferențele de gen sunt extrem de mari în funcțiile de conducere.

„Sper să încurajez nu doar pe muncitori, dar și pe antreprenori și manageri și pe toți cei implicați în diverse activități să accepte astfel de momente în viață, precum nașterea sau creșterea unui copil și să trăiască în echilibru cu munca de zi cu zi”, a spus Kawata, într-o declarație acordată CNN.

Japonia a ales anul pentru prima oară o femeie în funcția de prim-ministru, iar femeile sunt prezente într-un procent de 15% în rândul membrilor Camerei Reprezentanților, forul legislativ al țării.

Kawata a anunțat că va numi un adjunct care să-i preia sarcinile la primăria orașului de circa 70.000 de locuitori și intenționează să-și verifice regulat emailurile de serviciu.

Decizia sa de a-și lua concediu maternal a provocat inclusiv nemulțumiri pe rețelele sociale, unde Kawata a fost criticată că absența sa de la locul de muncă reprezintă „o risipă a banului public”.

Primărița spune că, în același timp, a fost și încurajată și felicitată pentru decizia luată.

Japonia se confruntă de mai mulți ani cu o scădere a natalității: în 2025 au fost înregistrate 671.236 de nașteri, un nou record negativ, pentru al 10-lea an la rând în care țara înregistrează scădere a numărului de nou-născuți.

Majoritatea experților consideră că scăderea natalității este strâns legată de cultura japoneză față de muncă, concomitent cu creșterea costului vieții în această țară: astfel, mulți tineri preferă să se concentreze pe carieră, în detrimentul creării unei familii. Obsesia japonezilor față de muncă se caracterizează prin ore suplimentare obositoare, un mediu de lucru în care angajații lucrează constant sub presiunea superiorilor și care duce, în cazuri extreme, la „karoshi” - cazuri în care angajații mor efectiv (infarct sau AVC) din cauza suprasolicitării și stresului.