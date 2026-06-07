"Ultimul dans". Brazilianul Neymar a lăsat de înţeles că turneul final din America va fi ultima Cupă Mondială la care va juca

1 minut de citit Publicat la 11:54 07 Iun 2026 Modificat la 11:54 07 Iun 2026

Brazilianul Neymar a lăsat de înţeles că turneul final din America va fi ultima lui Cupă Mondială. Sursa foto: instagram.com

Starul brazilian Neymar a sugerat că Mondialul din 2026 va fi ultimul din cariera sa, scriind ''ultimul dans'' ca răspuns la o postare a FIFA despre el pe reţelele de socializare, notează Agerpres.

Neymar a reacţionat după o postare a FIFA compusă din patru fotografii cu Neymar, apărute în ştiri şi de la Campionatele Mondiale din 2022, 2018 şi 2014, însoţite de acest text: ''L-am văzut crescând''.

''Ultimul dans'', a scris Neymar în engleză, evocând titlul documentarului care povesteşte ultimul titlu NBA pe care l-a cucerit Michael Jordan cu Chicago Bulls în sezonul 1997-98.

Neymar, în vârstă de 34 de ani, a fost o includere surpriză majoră în lotul antrenorului brazilian Carlo Ancelotti peentru Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada (16 iunie - 19 iulie)

Golgheterul al time al Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de meciuri internaţionale, nu a mai jucat în tricoul naţionalei de când a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior în octombrie 2023.

De atunci, el a suferit o serie de accidentări, cea mai recentă fiind o entorsă la gambă care l-ar putea ţine departe de meciul de deschidere al Braziliei împotriva Marocului, pe 13 iunie.

Neymar a lipsit de la primele antrenamente ale Braziliei din SUA

Echipa naţională de fotbal a Braziliei şi-a început aventura în Statele Unite săptămâna aceasta, în încercarea de a câştiga Cupa Mondială 2026, cu primele antrenamente efectuate în cantonamentul său din Morristown (New Jersey), fără starul Neymar Junior, care se recuperează după o accidentare.

Absenţa lui Neymar, din cauza unei accidentări la gambă suferite după ce Ancelotti a anunţat lotul pentru turneul final din America de Nord, l-a împiedicat să participe la primele două sesiuni de antrenament ale echipei braziliene.