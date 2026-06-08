PMB va achiziţiona 100 de troleibuze şi 79 de tramvaie cu fonduri UE. Au avut loc întâlniri tehnice cu reprezentanţii companiilor

sursa foto: PMB / Facebook

Bucureștiul urmează să-și reînnoiască flota de transport public cu 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, achiziționate prin fonduri europene din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Primăria Capitalei a demarat deja discuțiile tehnice cu opt companii internaționale interesate de viitoarele licitații, iar vehiculele vor fi dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoane cu mobilitate redusă și validatoare contactless. Licitațiile urmează să fie lansate cât mai curând, anunță administrația locală, notează Agerpres.

Primăria Capitalei se pregătește să achiziționeze 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, finanțat din fonduri europene.

Pentru a pregăti licitațiile, în ultimele zile au avut loc întâlniri tehnice cu reprezentanții mai multor furnizori interesați. La discuții au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility – pentru troleibuze – și Astra, Bozankaya, Skoda și Pesa – pentru tramvaie.

„Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piață a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare. Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, a transmis, luni, administrația locală pe Facebook.

Furnizorii interesați pot vizita depourile STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă.

Noile vehicule vor fi dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB și sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.

Cele 79 de tramvaie sunt legate de proiectele de modernizare a aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai și de extinderea liniei din Prelungirea Ghencea.