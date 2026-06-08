Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, dar cu un preț. Iranul și Omanul vor impune taxe de tranzit pentru navele care trec prin zonă

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Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, însă în condiții noi, stabilite de Iran și Oman – inclusiv cu taxe de tranzit. Anunțul a fost făcut, luni, de ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, într-un interviu acordat cotidianului rus Izvestia, notează Agerpres.

„Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a declarat Jalali. „Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare. Și se vor percepe taxe pentru aceste servicii”, a adăugat el, fără a oferi detalii suplimentare.

Conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat masiv tranzitul de petrol prin strâmtoare, pe unde trecea înainte o cincime din producția mondială. Câteva petroliere au reușit să iasă recent din Golf, însă transportul de petrol și gaze naturale lichefiate rămâne sever restricționat.

Poziția Teheranului – potrivit căreia un acord de pace permanent ar trebui să-i permită să perceapă taxe variabile în funcție de tipul navei, de încărcătură și de condițiile din zonă – este vehement contestată de Washington.

În mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se asocieze niciunui demers iranian de impunere a unor astfel de taxe, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declara atunci că ambasadorul omanez la Washington îl asigurase că nu există planuri în acest sens.

Tot luni, Israelul a anunțat că a lovit ținte militare în vestul și centrul Iranului – chiar și după ce Donald Trump i-ar fi transmis premierului Benjamin Netanyahu să se abțină de la noi atacuri.

Japonia, care importa înainte de război aproximativ 95% din necesarul de petrol din Orientul Mijlociu, susține că nu a plătit nicio taxă după ce un petrolier cu țiței aflat în proprietatea sa a tranzitat Strâmtoarea Ormuz în luna mai.