Antena 3 CNN Externe Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, dar cu un preț. Iranul și Omanul vor impune taxe de tranzit pentru navele care trec prin zonă

Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, dar cu un preț. Iranul și Omanul vor impune taxe de tranzit pentru navele care trec prin zonă

A.N.
1 minut de citit Publicat la 09:35 08 Iun 2026 Modificat la 09:35 08 Iun 2026
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nave blocate in ormuz
sursa foto: Getty

Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, însă în condiții noi, stabilite de Iran și Oman – inclusiv cu taxe de tranzit. Anunțul a fost făcut, luni, de ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, într-un interviu acordat cotidianului rus Izvestia, notează Agerpres.

„Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a declarat Jalali. „Înțelegem că Iranul și Omanul oferă anumite servicii legate de această strâmtoare. Și se vor percepe taxe pentru aceste servicii”, a adăugat el, fără a oferi detalii suplimentare.

Conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat masiv tranzitul de petrol prin strâmtoare, pe unde trecea înainte o cincime din producția mondială. Câteva petroliere au reușit să iasă recent din Golf, însă transportul de petrol și gaze naturale lichefiate rămâne sever restricționat.

Poziția Teheranului – potrivit căreia un acord de pace permanent ar trebui să-i permită să perceapă taxe variabile în funcție de tipul navei, de încărcătură și de condițiile din zonă – este vehement contestată de Washington.

În mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu se asocieze niciunui demers iranian de impunere a unor astfel de taxe, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declara atunci că ambasadorul omanez la Washington îl asigurase că nu există planuri în acest sens.

Tot luni, Israelul a anunțat că a lovit ținte militare în vestul și centrul Iranului – chiar și după ce Donald Trump i-ar fi transmis premierului Benjamin Netanyahu să se abțină de la noi atacuri.

Japonia, care importa înainte de război aproximativ 95% din necesarul de petrol din Orientul Mijlociu, susține că nu a plătit nicio taxă după ce un petrolier cu țiței aflat în proprietatea sa a tranzitat Strâmtoarea Ormuz în luna mai.

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Etichete: Iran razboi iran Strâmtoarea Ormuz taxa

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