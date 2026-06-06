Americanii le-au dat fotbaliştilor iranieni vize pentru a intra în SUA, ca să joace la Cupa Mondială 2026

Americanii le-au dat fotbaliştilor iranieni vize pentru a intra în SUA, ca să joace la Cupa Mondială 2026. Sursa colaj foto: Getty Images

Statele Unite au confirmat vineri eliberarea vizelor pentru echipa națională de fotbal a Iranului, clarificând îndoielile cu privire la participarea echipei asiatice la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie), notează Agerpres.

Confirmarea a venit prin intermediul ambasadorului SUA în Turcia, Tom Barrack, pe fondul incertitudinii generate de restricțiile de imigrare impuse de Washington cetățenilor iranieni și îndoielilor cu privire la faptul că jucătorii vor primi autorizație de intrare în țara în care vor juca faza grupelor.

''Suntem mândri de echipa noastră extraordinară de la Ambasada SUA la Ankara pentru procesarea vizelor pentru echipa națională de fotbal a Iranului în drumul lor către Cupa Mondială FIFA'', a scris diplomatul pe rețeaua de socializare X.

Barrack a adăugat că ''în Statele Unite, sportul depășește granițele și sperăm să primim concurenți și fani din întreaga lume'', într-un mesaj care disipează îndoielile cu privire la disponibilitatea Washingtonului de a permite Republicii Islamice să joace pe teritoriul său, în ciuda faptului că războiul purtat în Orientul Mijlociu împotriva Teheranului încă nu are soluție la aproape 100 de zile de la început.

Iran va juca la CM 2026, în grupe, la LA şi Seattle

Iranul, una dintre primele echipe care și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială, și-a stabilit baza de operațiuni în Mexic pentru competiție și va călători în Statele Unite pentru a juca meciurile din faza grupelor de la Los Angeles și Seattle.

Iranul va debuta pe 15 iunie cu Noua Zeelandă la Los Angeles, în Grupa G a turneului, înainte de a întâlni Belgia pe 21 iunie (tot la Los Angeles) și apoi Egiptul pe 27 iunie la Seattle (nord-vest).

Mexicul a acordat deja vize iranienilor săptămâna aceasta.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediție care reunește 48 de echipe și va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie.