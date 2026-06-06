FIFA s-a răzgândit: Suporterii vor putea intra cu sticle de apă de plastic pe stadioanele Cupei Mondiale 2026

2 minute de citit Publicat la 22:52 06 Iun 2026 Modificat la 22:52 06 Iun 2026

Suporterii vor putea intra cu sticle de apă de plastic pe stadioanele Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Suporterii vor putea aduce în stadioanele Cupei Mondiale din SUA și Canada sticle de apă din plastic, sigilate, de unică folosință, după criticile apărute în urma deciziei inițiale de a interzice sticlele reutilizabile.

Inițial, deținătorii de bilete aveau voie să intre pe stadioane cu o sticlă transparentă, reutilizabilă, de până la un litru, dar goală. Ulterior, la începutul acestei săptămâni, FIFA a anunțat o interdicție completă pentru sticlele din plastic reutilizabile, motivând decizia prin necesitatea de a „preveni riscurile și accidentările pentru jucători și spectatori”.

Măsura a fost criticată de grupuri de suporteri și de experți, care au atras atenția și asupra riscurilor generate de temperaturile extreme pentru spectatori, scrie Sky News.

Grupul de fani ai naționalei Angliei, Free Lions, a catalogat decizia inițială drept o „schimbare ciudată, de ultim moment” și „doar încă o încercare de a face bani”, după ce FIFA promisese anterior acces gratuit la apă și posibilitatea de a intra cu sticle proprii.

Și premierul britanic Sir Keir Starmer a criticat măsura, spunând că este „greșită” și că „ține de a face bani”.

Ulterior, FIFA a revenit parțial asupra deciziei, precizând într-o postare pe rețelele sociale că spectatorii vor putea introduce pe stadion „o sticlă de plastic moale, de unică folosință, de 20 de uncii (590 ml), sigilată din fabrică”.

„Nu sunt permise recipientele rigide, reutilizabile, care pot reprezenta un risc de siguranță și securitate”, a declarat Heimo Schirgi, directorul operațional al Cupei Mondiale 2026.

La ediția de anul trecut a Club World Cup, organizată tot în SUA, fanii au avut voie să intre cu sticle goale, iar în interiorul stadionului apa a fost vândută la prețuri cuprinse între 3 și 4,50 lire sterline.

FIFA a introdus și pauze de hidratare de câte trei minute în fiecare repriză, ca măsură de protecție pentru jucători.

Un studiu realizat de postul american NPR arată că mai mult de o treime dintre meciurile turneului se joacă în condiții cu risc ridicat de temperaturi extreme și umiditate periculoasă pentru spectatori.

În orașe precum Miami, Houston, Dallas și Atlanta, temperaturile pot ajunge în medie la 84°F (aprox. 29°C). Scoția va juca împotriva Braziliei la Miami.

Cercetători de la World Weather Attribution (WWA) estimează că nouă dintre cele 104 meciuri ale turneului ar putea avea loc la peste 26°C Wet Bulb Globe Temperature – un indicator care măsoară cât de eficient se poate răcori corpul uman în condiții de căldură și umiditate.

Cupa Mondială începe pe 11 iunie și se încheie pe 19 iulie.