Controverse după show-ul Shakirei din deschidere, la Cupa Mondială 2026: „Nu părea ea”. Unii fani cred că era o clonă sau o hologramă

Concertul susținut de Shakira în deschiderea Cupei Mondiale FIFA 2026, Ciudat de Mexico, 11 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Concertul susținut de Shakira la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, desfășurată joi, 11 iunie, pe stadionul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, a generat o controversă neașteptată pe rețelele sociale. Deși artista columbiană a electrizat publicul cu interpretarea în premieră a piesei oficiale a turneului, „Dai Dai”, o parte dintre internauți au pus la îndoială chiar identitatea celei aflate pe scenă.

Vedeta pop a oferit un spectacol plin de energie înaintea meciului inaugural dintre Mexic și Africa de Sud, fiind însoțită de starul nigerian Burna Boy și de sute de dansatori. Îmbrăcată într-un body galben neon și o fustă mini albă, Shakira a captat atenția celor prezenți, însă apariția sa a stârnit și numeroase comentarii online.

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„Ceva îmi spune că este o sosie”

„Am o îndoială reală: este aceasta Shakira? Ceva îmi spune că este o sosie”, a scris un utilizator pe platforma X. Alții au susținut că artista părea mai înaltă decât de obicei și au remarcat ceea ce au descris drept trăsături faciale diferite.

Somos los reyes del “no era”.

“No era penal”

“No era Shakira”



Pero es que neta neta neta no era HAJAJAJAJA pic.twitter.com/PTybVU9bBV — Elán (@_elan_) June 11, 2026

Teoria s-a răspândit rapid, iar unii au sugerat că pe scenă s-ar fi aflat Rebeca Maiellano, cunoscută drept „Shakibecca”, una dintre cele mai celebre imitatoare ale cântăreței. Alți comentatori au pus schimbările observate pe seama unor posibile intervenții estetice recente.

„Cred că și-a făcut ceva la față și încă este în perioada de recuperare”, a comentat un internaut, în timp ce altul a afirmat că „nu o mai poate recunoaște”, potrivit Bored Panda.

Fanii artistei au reacționat imediat și au respins speculațiile. Mulți au ironizat teoriile conspirației și au subliniat că diferențele de aspect ar putea fi explicate de noua culoare a părului, de ochelari sau de unghiurile camerelor de filmare.

Un admirator a distribuit imagini din repetițiile oficiale desfășurate cu o zi înainte pe Estadio Azteca, publicate chiar pe contul de Instagram al cântăreței. În videoclip, Shakira apare pregătindu-se pentru marele eveniment, iar mesajul transmis fanilor era clar: „A fost o săptămână continuă de repetiții. Suntem gata!”.

Alți susținători au comparat fotografii recente cu imagini mai vechi ale artistei, indicând inclusiv cicatricea caracteristică de pe frunte ca dovadă că persoana care a urcat pe scenă era, fără îndoială, Shakira.

Shakira a devenit primul artist din lume care a cântat la patru ediții diferite ale Cupei Mondiale

Dincolo de controversele online, momentul artistic a fost unul istoric. Prin apariția de la Cupa Mondială 2026, Shakira a devenit primul artist care a cântat la patru ediții diferite ale turneului, după participările de la Germania 2006, Africa de Sud 2010 și Brazilia 2014.

FIFA a revenit astfel la colaborarea cu artista columbiană, după succesul uriaș al piesei „Waka Waka”, imnul Cupei Mondiale din 2010. Noul cântec oficial, „Dai Dai”, combină influențe pop, latino și africane și este promovat în paralel cu turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

În ciuda speculațiilor privind aspectul său fizic, prestația Shakirei a fost primită cu aplauze puternice pe stadion și s-a încheiat cu un impresionant spectacol de efecte pirotehnice deasupra capitalei mexicane.