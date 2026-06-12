Lupte de stradă între poliție şi protestatari, în fața stadionului Azteca, înaintea primului meci de la CM 2026

Ciocniri violente între manifestanți și poliție, în afara stadionului Azteca, înaintea debutului Cupei Mondiale. Sursa foto: Getty Images

Zeci de protestatari și polițiști s-au ciocnit joi, în fața stadionului Azteca din Ciudad de Mexico, înaintea partide de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2026, dintre selecționatele Mexicului și Africii de Sud (scor 2-0), informează AFP, conform Agerpres. Manifestanţii au aruncat cu pietre şi cocktailuri Molotov spre forţele de ordine. După ce a fost aplanat conflictul, s-au făcut zeci de arestări şi mai mulţi poliţişti au avut nevoie de îngrijiri medicale, relatează The Guardian.

Protestatarii au cerut dreptate pentru persoanele dispărute, un flagel într-o țară afectată de violența legată de droguri. Aceștia au îndepărtat o parte dintre barierele care protejau perimetrul stadionului Azteca și au schimbat lovituri cu forțele de ordine, chiar înainte de fluierul de start al Cupei Mondiale 2026.

Jurnaliştii de la The Guardian au scris că mai multe pietre, dar şi cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra poliţiştilor în apropierea porții numărul opt, iar presa locală a relatat că au fost efectuate zeci de arestări în urma incidentelor.

În timp ce poliția din Ciudad de México s-a confruntat toată săptămâna cu proteste ale profesorilor, judecătorilor pensionați și familiilor celor aproximativ 130.000 de persoane dispărute din țară, în contextul pregătirilor pentru turneu, dezordinea de la stadion nu pare să fi avut o motivație politică.

?Chaos outside Azteca Stadium as thousands rally ahead of the Mexico-South Africa World Cup opener in Mexico City



⬛️Crowds voice fierce opposition to Mexican President Claudia Sheinbaum’s government just before kickoff



⬛️ Demonstrators clash with police, hurling traffic cones… pic.twitter.com/pafMo10r8N — Anadolu English (@anadoluagency) June 11, 2026

Un grup de bărbați cu fețele acoperite părea hotărât să forțeze intrarea pe Azteca, aruncând cărămizi, cocktailuri Molotov și alte obiecte, ceea ce a dus la rănirea mai multor polițiști, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Aproape 200 de persoane cu fețele acoperite s-au desprins din două grupuri de circa 800 de protestatari, însă situația a fost adusă sub control de poliția metropolitană", a declarat un purtător de cuvânt al Secretarului pentru securitate cetățenească din Mexic.

Cel puțin cinci grupuri diferite de protestatari s-au adunat în jurul stadionului, în ciuda restricțiilor de circulație impuse pe o rază de aproximativ 3 kilometri, însă temerile că ar putea întârzia startul meciului nu s-au confirmat. Azteca este cel mai mare stadion din America Latină.

Startul Cupei Mondiale 2026 s-a dat joi, după o ceremonie de deschidere pe emblematicul stadion din capitala mexicană, unde Shakira a încântat cei aproximativ 80.000 de spectatori.

Concertul susţinut de artista columbiană a generat o controversă neașteptată pe rețelele sociale. Deși vedeta a electrizat publicul cu interpretarea în premieră a piesei oficiale a turneului, "Dai Dai", unii dintre fani cred că era o clonă sau o hologramă.

Mexicul, una dintre gazdele competiției, alături de SUA și Canada, a câștigat meciul inaugural împotriva Africii de Sud, organizatoarea Cupei Mondiale 2010, prin golurile marcate de Julian Quinones (9) și Raul Jimenez (67).

Canada - Bosnia și Herțegovina este al treilea meci al turneului, care va fi difuzat vineri, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Partida va avea loc în Canada, pe Toronto Stadium, de la ora 22:00.