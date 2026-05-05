Germania va juca şi pe Toronto Stadium la CM 2026, o arenă construită cu 63 de milioane de dolari, dar modernizată cu un cost dublu

1 minut de citit Publicat la 09:10 05 Mai 2026 Modificat la 09:10 05 Mai 2026

Toronto Stadium este cea mai mică arenă de la CM 2026, cu o capacitate de 45.000 de locuri. Sursa foto: Getty Images

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv în universul Antena, la Cupa Mondială 2026. Toronto Stadium este ultima arenă prezentată în analiza stadioanelor de la CM 2026, fiind şi cea mai mică (o capacitate de 45.000 de locuri), dar cu siguranță și una dintre cele mai pregătite pentru fotbal.

Toronto Stadium a fost construit special pentru CM Under-20 din 2007, pentru doar 63 de milioane de dolari. Ulterior, între 2014 și 2016 a fost modernizat cu o sumă dublă. După o investiție de 120 de milioane de dolari, mai multe tribune au fost acoperite pentru a proteja fanii de vânt, iar suprafață a fost mărită.

Fiind un stadion construit special pentru fotbal a şi avut deja onoarea de a găzdui mai multe evenimente sportive importante. În 2007 și-au făcut un nume pe acest stadion staruri, precum Kun Aguero sau Di Maria după victoria Argentinei în mondialul u-20.

Este de asemenea locul unde Canada a reușit să se califice la CM 2026, pentru prima dată dupa o pauză de 36 de ani, după un 4-0 împotriva Jamaicăi in 2022. Tot aici, echipa locală Toronto FC a devenit prima formație din Canada care câștigă campionatul american, MLS.

Și în această vară se vor juca meciuri tari în Toronto. Canada înfruntă aici Bosnia, Germania va juca împotriva Coastei de Fildeș, iar Croația are meci cu Panama.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.